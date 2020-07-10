二度搭霸王列車「拒付車資46元」！台鐵怒揭前科紀錄舉發　他被罰5萬5千元

▲彰化男搭霸王車還拒絕補票。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名陸姓男子為了拒付46元車資逃票，賠上將近1200倍的代價。陸男2018年12月21日晚間，以皮夾遺失為由，向站務員、列車長稱會請朋友補票，拒絕補票，隨即在「無人看管站」永靖站下車，遭台鐵舉發。對此，彰化地院審理後，依詐欺得利罪，判陸男拘役55日，如易科罰金5萬5千元，全案仍可上訴。

判決指出，陸男2017年4月間才因為未購票就搭車，遭台中地院判罰金5000元，孰料，事隔一年後竟再度於台鐵搭霸王車，他先於斗六站向站務員稱皮包遺失，「到員林站會請朋友補票」，順利蒙騙溜進站上車後，結果區間車的列車長要驗票時，他再以相同理由拒絕補票，鐵路警察獲報後，隨即前來現場處理，才揭開陸男多次逃票的前科紀錄，事後遭台鐵舉發免費搭車之詐欺意圖。

▲男子逃票累犯遭判拘役，為了46元而賠上千倍代價。（示意圖／記者李宜秦攝）

陸男雖辯稱，當天錢掉了，沒有詐欺犯意，不是故意騙的，但是不被採信；法官認為，陸男無意購票卻搭霸王車，經發現後又拒絕補票，觀念顯然偏差，詐得利益價值雖然不高，但根據先前的判刑紀錄，認定陸男逃票犯行，最終彰化地院判陸男拘役55日，如易科罰金5萬5千元，全案仍可上訴。



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