最愛她的爺爺去世了！嫩妹轉身跳樓亡　警揭「父母醜陋真面目」…悲慘身世曝

▲13歲少女跳樓自殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東河源市一名13歲少女日前留下遺書，隨後跳樓自殺身亡。警方調查後通報，女孩自殺和父母重男輕女、爺爺去世等原因有關。不過，隨後一段她父親接受採訪的錄音曝光，引發眾多網友怒罵，「這父親說話那感覺，我還以為他在說隔壁家孩子的事，是真的親生的嗎？」

據《澎湃新聞》報導，父親稱，自己平時在外打工，每個月回家1次，妻子在老家帶著女兒生活；女兒成績一般，但學習很勤奮，回家都會複習功課。

他全程語氣輕鬆說話，「女兒寫遺書的原因，這個我就不清楚了。」他更傻眼表示，具體情況真的不清楚，孩子微信QQ的聊天記錄全部刪除了。

記者詢問會不會是學習壓力時，父親則認為，學習壓力每個學生都有，全世界的學生都一樣，「家裡在讀書方面從沒給過女兒壓力，不知女兒為何會自殺。」

對此，赤光派出所工作人員回覆，經過法醫鑑定，女孩墜樓身亡排除他殺，生前在學校未收到校園欺凌，自殺原因和家庭關愛不足、父母重男輕女及爺爺去世等多方面因素有關。

對此，網友一面倒批評爸媽，「這種爹真是要死，那口氣聽起來也氣人」、「這父親像是訴說別人的事，話語裡聽不到半點哀傷之情」、「這是21世紀的新聞嗎」、「可悲可憐的孩子，那麼小就看透了這個世界的涼薄，孩子一路走好，天堂的沒有痛苦」、「最愛她的爺爺去世了，女孩沒有依靠了！所以……哎」。

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