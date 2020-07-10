　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

最愛她的爺爺去世了！嫩妹轉身跳樓亡　警揭「父母醜陋真面目」…悲慘身世曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女孩,背影（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲13歲少女跳樓自殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東河源市一名13歲少女日前留下遺書，隨後跳樓自殺身亡。警方調查後通報，女孩自殺和父母重男輕女、爺爺去世等原因有關。不過，隨後一段她父親接受採訪的錄音曝光，引發眾多網友怒罵，「這父親說話那感覺，我還以為他在說隔壁家孩子的事，是真的親生的嗎？」

據《澎湃新聞》報導，父親稱，自己平時在外打工，每個月回家1次，妻子在老家帶著女兒生活；女兒成績一般，但學習很勤奮，回家都會複習功課。

他全程語氣輕鬆說話，「女兒寫遺書的原因，這個我就不清楚了。」他更傻眼表示，具體情況真的不清楚，孩子微信QQ的聊天記錄全部刪除了。

記者詢問會不會是學習壓力時，父親則認為，學習壓力每個學生都有，全世界的學生都一樣，「家裡在讀書方面從沒給過女兒壓力，不知女兒為何會自殺。」

對此，赤光派出所工作人員回覆，經過法醫鑑定，女孩墜樓身亡排除他殺，生前在學校未收到校園欺凌，自殺原因和家庭關愛不足、父母重男輕女及爺爺去世等多方面因素有關。

對此，網友一面倒批評爸媽，「這種爹真是要死，那口氣聽起來也氣人」、「這父親像是訴說別人的事，話語裡聽不到半點哀傷之情」、「這是21世紀的新聞嗎」、「可悲可憐的孩子，那麼小就看透了這個世界的涼薄，孩子一路走好，天堂的沒有痛苦」、「最愛她的爺爺去世了，女孩沒有依靠了！所以……哎」。

想看影片請點擊這裡

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
易遊網被爆大量解僱員工！　官方回應了
回家又悶又熱！台電曝真相「超神一個步驟」：節能又省電
烏克蘭正妹「壞一次8千」！他揪團開應召站...狂削14女　下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會設港版國安法專區　建議赴港澳前登錄基本資訊

美制裁4名新疆高官　陸決定對等回擊「很快就會知道細節！」

最愛她的爺爺去世了！嫩妹轉身跳樓亡　警揭「父母醜陋真面目」…悲慘身世曝

哈薩克駁「不明肺炎」是假消息　陸外交部：希望一起抗疫

北京病毒株相比武漢「4位點發生突變」　陸疾控中心強調：歐洲分支！

厄瓜多進口白蝦包裝上驗到新冠病毒！陸海關：暫停相關產品進出口

影／哈薩克專家：不明肺炎患者體內「未檢測出新冠病毒」　陸教授籲做好防護

網紅女師逼幼稚園男童「嘴對嘴」狂親　拍片嬌喊：想犯罪怎麼辦

「小燕子」前夫黃毅清富二代沉淪！　多次販毒被抓「判15年有期徒刑」

蝗蟲入侵雲南普洱！已波及10萬畝地「正向周圍蔓延」

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

陸委會設港版國安法專區　建議赴港澳前登錄基本資訊

美制裁4名新疆高官　陸決定對等回擊「很快就會知道細節！」

最愛她的爺爺去世了！嫩妹轉身跳樓亡　警揭「父母醜陋真面目」…悲慘身世曝

哈薩克駁「不明肺炎」是假消息　陸外交部：希望一起抗疫

北京病毒株相比武漢「4位點發生突變」　陸疾控中心強調：歐洲分支！

厄瓜多進口白蝦包裝上驗到新冠病毒！陸海關：暫停相關產品進出口

影／哈薩克專家：不明肺炎患者體內「未檢測出新冠病毒」　陸教授籲做好防護

網紅女師逼幼稚園男童「嘴對嘴」狂親　拍片嬌喊：想犯罪怎麼辦

「小燕子」前夫黃毅清富二代沉淪！　多次販毒被抓「判15年有期徒刑」

蝗蟲入侵雲南普洱！已波及10萬畝地「正向周圍蔓延」

不斷更新／吳桀睿二壘打狙擊威拉諾　首局統一2比0樂天

【黃寶慧】慧眼看天下／中印兩軍後撤　中國不戰而勝贏家！？　 美軍機抵近廣東！　 川普雙航母想嚇誰！？

有人肯娶假奶女星要珍惜！　小Call「遭婆婆犀利吐槽」洩真心話

馬英九70大壽！羅智強提前慶生...大喊「馬總統我們以你為榮」

美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

阿龐拍戲搞不倫床戰！大膽抱小三入房竟是「女兒學姊」

趁寵物展來健檢！汪以為排試吃歪頭淡定　媽笑：去醫院牠會挫屎

中職／萊福力首局被狙擊　兄首局0比1富邦　

媽祖牽紅線！廟裡遇見她...男苦尋8年娶進美嬌娘　結婚1個月隨香還願兼蜜月

中職／生涯初先發戰樂天　方建德盡力拉長局數

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

45年前板橋水庫潰壩「屍體多到埋不了」

長髮妹吃宵夜靜電炸毛　物理博士：可能會死

榨汁機倒熱水「女模炸成豬頭」

朋友約妹床戰！他聽完一起上　下場慘了

男神、女神掰了！陸官媒禁用詞「台語」歌星成「台灣閩南語」歌手

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

模仿App特效　6歲童徒手挖眼球

教授約炮3女！鹹濕對話學生全看光

高考開始10分鐘　他在附近放鞭炮下場曝！

24歲女隔離落跑去百貨292人密接！網氣炸：故意的

澳洲延長港人簽證！陸外交部回應

已婚教授開「啪」」戰3女　鹹濕對話LIVE播送

更多熱門

相關新聞

一棟大樓兩天2人接連出事！住戶嚇瘋不敢回家

一棟大樓兩天2人接連出事！住戶嚇瘋不敢回家

澳洲媒體9日報導稱，一名中國女留學生上月被發現在澳洲雪梨的一棟大廈內身亡，員警初步判斷其死因存在可疑之處。就在女生身亡前一日，另有一名男子從這棟大廈4層墜落。目前，警方正在調查女留學生身亡與該男子墜樓之間的聯繫。有一位該大樓的鄰居表示，「就住在樓下，真的毛毛的，不敢回家。」

快訊／許崑源墜樓案「簽結」　無關賭盤

快訊／許崑源墜樓案「簽結」　無關賭盤

首爾市長朴元淳　夢想因自殺破滅

首爾市長朴元淳　夢想因自殺破滅

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

衛生局女墜亡案外案　拍到她勾已婚男長官

衛生局女墜亡案外案　拍到她勾已婚男長官

關鍵字：

自殺墜樓重男輕女

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面