沿海中火空污PM2.5高　彰化在17所學校裝置新型空氣清淨器

▲中火嚴重空氣污染。（圖／台中市政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣沿海長年受到台中火力發電廠污染空氣，肺腺癌、肺癌及胰臟癌比率偏高，疫情剛過中火又要重新啟動2座燃煤機組供電，彰化縣政府19日火速在和美、線西及伸港這三鄉鎮17所國中小598間教室裝置「新風換氣系統」，保護學子健康。

請繼續往下閱讀...

▲中火空污嚴重影響健康，彰化17所國中小裝置新風換氣系統。（圖／彰化縣政府提供）

據行政院環保署資料顯示，今年1至5月彰化縣PM2.5自動測站平均值為20.4微克/立方公尺，較去(108)年同期23.7微克/立方公尺，降幅13.7%，未來縣府將在本縣空氣擴散不佳，空氣污染物易累積的鄉鎮學校優先改善教室空氣品質，讓學生在空氣乾淨、涼爽不悶熱的環境中學習。

▲中火空污嚴重影響健康，彰化17所國中小裝置新風換氣系統。（圖／彰化縣政府提供）

縣長惠美說，保護縣民健康安全，一直是縣府努力的目標，這次視察將做為擴大安裝的評估，國中小是很重要的生活階段，彰化沿海地區PM2.5比較高，3鄉鎮428間普通教室都已開始運轉，要讓學子有好的空氣品質，因效果不錯，後續將再安裝至170間等專科教室，把好空氣換進來、壞空氣趕出去，讓孩子有更好受教環境，沿海肺腺癌、肺癌及胰臟癌比率偏高，希望藉保護學童健康成長。

▲台電將視用電需求隨時重啟中火燃煤機組。（圖／台中市政府提供）

如今中火將要再增加2組燃煤機組，王惠美也曾在1月間受訪時強調，彰化縣政府配合中央政策積極推動綠能，目前太陽能光電已是全國第一，「有什麼理由中火還要增加機組」，強烈譴責中央如不能重新考量中火機組暫停設置，彰化鄕親不排除自力救濟包圍中火抗議。

►住宿券破盤2288元！到「清境佛羅倫斯山莊」當公主 拍照美出新

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣