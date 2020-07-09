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朋友酒店約妹床戰！他聽完借房卡「一起運動」…下場慘了

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▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子得知朋友跟妹子開房間，竟闖進去性侵女子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

廣東省英德市早前發生一起離奇性侵案，一名邱姓男子將手機交給馬姓友人保管，等到準備領回時，發現馬姓友人約了一名女子開房，突然心癢難耐，以「到房間拿手機」為由，趁著女子意識不清，性侵得逞，最後被依照強姦罪，判處2年9個月有期徒刑。

綜合陸媒報導，馬姓友人2019年11月約了楊姓女子前往英德市某家歌舞廳喝酒，期間邱姓男子前往會客，把2支手機交給馬姓友人保管，接著離開了現場。

馬姓友人見時機成熟，約了楊女到附近酒店開房休息，雙方翻雲覆雨一番，接著在房內睡去。隔日凌晨5點多，邱男準備拿回交由馬姓友人保管的手機，撥打電話通知對方，得知馬姓友人「釣到了」的消息，感到心癢難耐。

邱男與馬姓友人相約在酒店大門碰面，再以「上樓拿手機」為由，從馬姓友人手中拿過房卡，進入馬姓友人與楊女投宿的房間。看見楊女躺在床上休息，邱男情不自禁，伸出了狼爪。

▼邱男看見躺在床上的楊女，忍不住伸出狼爪。（組合圖／示意圖／pixabay）

▲▼性侵,性騷,房間。（組合圖／示意圖／pixabay）

原先楊女以為是馬男要「再來一次」，於是與對方發生關係，等到醒來後，卻發現不是同一個人，感到相當生氣，賞了邱男一巴掌，接著將對方趕出房門。

過了不久，楊女到派出所報案，向邱男提告。雙方經過協商，邱男賠了人民幣51300元（約新台幣21萬5000元）給對方，也主動投案說明。

法院審理後判定，邱男違背婦女意志，在楊女意識不清時強行發生性關係，已構成強姦罪，但邱男當庭認罪，也積極賠償被害人的損失，依法減輕處罰，判處2年9個月有期徒刑。

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