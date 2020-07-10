一通電話代價真高　男開車接手機失控翻車車毀還要吃罰單

▲男子開車接手機，結果撞上中央分隔島後翻車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

潘姓男子開著國產小客車行駛西區忠明南路，行動電話突然響起，他立刻找電話接起來，卻因此導致車輛失控，左偏撞上中央分隔島後翻車。雖然沒酒駕，幸運沒受到什麼傷，，但除了要被警方開罰外，恐怕也要付出不少修車費。

第一警分局今天清晨6點多獲報，西區忠明南路、五權三街口有一輛汽車撞上中央分隔島後翻車，立刻派員到場了解。員警到場後，確認車上僅有開車的33歲潘姓男子1人，看起來沒什麼大礙，經酒測確認沒有酒駕。

▲▼警方認為駕駛開車時接手機已違法，將對他開罰。（圖／民眾提供）

潘男向警方供稱，他開車從五權三街沿忠明南路內側車道往五權一街行駛，因突然有人打手機給他，他接聽時左前車頭不慎碰撞中央分隔島上行道樹，結果整輛車就這樣翻倒。

第一分局交通分隊經採證後，初判是潘男車輛行駛中使用行動電話，導致失控碰撞，除進一步釐清肇事責任外，將依《道路交通管理處罰條例》第 31-1 條第1項，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3千元罰鍰。

警方也呼籲，駕駛人若使用或撿拾手機，應停路邊再進行操作，另應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，保持安全距離，避免車禍發生。

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