苗栗男出門購物遺失2萬元新手機　警拾獲啟動「內建功能」物歸原主

▲余姓男子購物時遺失新買的手機，所幸被警方拾獲並順利物歸原主。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名余姓男子，日前騎車外出購物時，順手將新買的手機放在外套口袋裡，返家後才發現手機不見了，裡面全都是重要資料，沿路回去找都無所獲；所幸被員警拾獲，並利用智慧手機定位功能及警政查詢系統找人，順利物歸原主。

通霄分局中和派出所表示，7日上午9時30分許，警員戴麒真在執行勤區查察時，在通霄鎮坪頂里苗37線與苗40線路口道路旁，拾獲SONY新款手機一隻，因該處有建置路口監視器，遂立即返所調閱監視器過濾，發現失主為1名機車騎士，經透過智慧手機定位功能及警政查詢系統，終於順利找到余姓失主，立即通知他到所，經確認身分後，再將手機交予余男領回。

余男向警方表示，他在7日上午8時許騎乘機車至通霄市區購物後，返家時把手機放在外套口袋中，可能因道路顛簸，手機才會掉出口袋落在馬路上，因為這隻手機是最近新購買的，且手機內存有大量重要生意客戶往來聯繫資料，當發現手機遺失，立即原路返回找尋，但經尋找許久均未有所獲，頓時心裏萬般焦慮，還好被員警拾獲，才能順利歸還。

通霄分局呼籲社會大眾應妥善保管自身隨身物品，避免物品遺失後，要找尋耗時傷財，此外，蘋果iOS及安卓系統都有內建的找手機軟體「Find My iPhone」及「Android Device Manager」，只要事前設定，手機遺失後沒有被關機，都有機會找回。

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