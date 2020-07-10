　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

敬酒結怨引爆街頭槍擊　南警捕3人起獲衝鋒手槍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市警六分局6月30日接獲情資，疑似在南區發生槍擊案，警方追查過程，被害人及涉案人雙方都否認有此事，經警方調閱監視器發現的確在1部行進小客車出現開槍的火光，並據深入偵辦，查獲20歲陳姓男子等3人到案，起獲改造土耳其衝鋒手槍及子彈，初步查出係兩派人員因敬酒發生衝突，而引發槍擊案。

▲台南市警六分局破獲槍擊案，查獲陳姓男子等3嫌，起獲ORAKI 914改造衝鋒手槍1把、彈匣及子彈，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局破獲槍擊案，查獲陳姓男子等3嫌，起獲ORAKI 914改造衝鋒手槍1把、彈匣及子彈，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，起獲改造手槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，起獲改造手槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，起獲改造手槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，起獲改造手槍。

台南市刑大指出，7月9日凌晨，台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，繳出作案用改造手槍1把及子彈，警方調查發現許嫌因6月30日在安平區1家舞廳與相識的陳姓男子等人因敬酒問題發生口角衝突，事後遭陳姓男子等3人在南區向其開槍，所以才槍擊洩憤。

市警六分局指出，偵查隊與灣裡派出所派員查證線報槍擊案主要關係人，當事人等均矢口否認有任何衝突發生，六分局持續訪查案發地周邊商家，從外向內同心圓方式調查，再經勘查可疑地點，現場皆未發現任何槍擊案跡證。

▲台南市警六分局破獲槍擊案，查獲陳姓男子等3嫌，起獲ORAKI 914改造衝鋒手槍1把、彈匣及子彈，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因警方未接獲任何民眾報案，查訪過程中，涉案雙方又刻意隱匿案情，不願提供任何情資供警方偵辦，惟警方仍持續追查，直到7月9日從五分局及刑警大隊得知確實案發地點，立即調閱監視器過濾清查，查出在6月30日凌晨4時與5時間，有一部自小客車行經現場時，該車行進間發出射擊火光，確認即的有槍擊發生，警方以此事證再聯繫當事人協助調查，當事人才供出遭槍擊事實，六分局馬上與刑警大隊偵六隊組成專案小組全力偵辦，鎖定涉案犯嫌20歲陳姓、19歲陳姓及21歲高姓男子等3人，漏夜查緝偵辦。

▲台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，起獲改造手槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局破獲槍擊案，查獲陳姓男子等3嫌，起獲ORAKI 914改造衝鋒手槍1把、彈匣及子彈，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳嫌等3人自知難逃法網，於7月10日清晨5時許，向市警刑警大隊投案，並交出ZORAKI 914改造衝鋒手槍1把、長短彈夾各1及子彈5顆。警方初步查出涉案人與被害人係在南市某消費場所因敬酒問題發生糾紛，陳嫌等人才開車槍擊對方示威。警方除將槍械送往鑑定，並持續追查有無其他共犯中。（更新於12時15分，補充刑大說法）

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯

ET快訊
邀年輕妹車內躲雨…載回家硬上挨告！2寶爸辯：她腳開開是性暗示
打119求救手機打到沒電！男惠蓀林場走失　搜山15天找到遺體
A123456789本尊阿伯曝光！被冒用遭追討20萬健保費
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

振興三倍券下週配送　桃警荷槍實彈高規格護送實體券至各郵局

敬酒結怨引爆街頭槍擊　南警捕3人起獲衝鋒手槍

屏東麟洛台一線交通瓶頸　警察和公所會勘找良法

「警界200馬生涯人生」　安南警尋根台江16寮路跑之旅

屏東崁頂鄉長補選11日投票　檢警嚴查賄選防暴力

新北婦登苗栗加里山滑倒受傷　警消「輪番接力」2小時抬下山

白沙屯媽祖回鑾狂飆　清晨跨濁水溪進到彰化

國慶煙火在台南　西南沿岸遍地開花！

桃園5公園開放戲水！7/14起清涼一夏　詳細時間表出爐

「罷王」嘖嘖群募平台啟動　兩階段連署要籌450萬經費

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

用餐90分鐘她占位4小時到打烊　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！

振興三倍券下週配送　桃警荷槍實彈高規格護送實體券至各郵局

敬酒結怨引爆街頭槍擊　南警捕3人起獲衝鋒手槍

屏東麟洛台一線交通瓶頸　警察和公所會勘找良法

「警界200馬生涯人生」　安南警尋根台江16寮路跑之旅

屏東崁頂鄉長補選11日投票　檢警嚴查賄選防暴力

新北婦登苗栗加里山滑倒受傷　警消「輪番接力」2小時抬下山

白沙屯媽祖回鑾狂飆　清晨跨濁水溪進到彰化

國慶煙火在台南　西南沿岸遍地開花！

桃園5公園開放戲水！7/14起清涼一夏　詳細時間表出爐

「罷王」嘖嘖群募平台啟動　兩階段連署要籌450萬經費

女偶像露腰裝「背上全貼滿膚色膠帶」　新粉搜尋才知原因：整片都刺青

再創歷史新高！台積電6月營收1208.78億元　月增28.8%、年成長40.8%

林采緹2歲兒暑假後上學去　曝前夫胡睿兒近況「沒那麼穩定」

約會首選！超神秘忘憂民宿在南投　清水模＋景觀池畔太好拍

大潭電廠內工程師「開車大迴轉」　2名保全慘遭撞飛！1死1傷

無照狼師偷拍補習女學生裙底　認了9年10多人受害⋯3萬交保怕妻知

快訊／東京單日新增確診243　衝破「疫情爆發以來」最高紀錄！

羽球全團賽／曾和戴資穎配混雙　林家翾模擬東奧賽碰球后盡力打

過世父親托夢6個數字　朴娜勑買樂透⋯一對獎真的中了！

經典小鎮2.0出爐！平溪、貓空、清境都上榜　「玩遍30個小鎮」再抽5萬大禮

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

白沙屯媽回鑾狂飆　清晨進彰化

「罷王」嘖嘖群募平台啟動　需募450萬

桃園5公園開放戲水　詳細時間表出爐

頭份綠建工程水溝塞滿石　民代踢爆

農遊券可買農漁產品　還能玩休閒農場

垃圾不落地擴大稽查告發逾300件

國慶煙火在台南

「全國威力大掃蕩」　桃警查獲黑幫895人送辦

為養3子女！癌末公車司機抱病上班

婦登加里山滑倒　警消2小時抬下山

萬安43號演習　人車不管制

安南警尋根台江16寮路跑之旅

敬酒結怨引爆街頭槍擊　南警捕3人起獲衝鋒手槍

宅男拒買4萬點數援交竟遭恐嚇

更多熱門

相關新聞

為幾朵野菇差點失去電動機車

為幾朵野菇差點失去電動機車

夏日雨後河堤旁常會有野菇生長，不少外籍移工為貼補家用，常趁著早晨露水未乾，早早起床前往摘取鮮嫩野菇回家烹煮享用，1名移工採集野菇後，竟發現他的電動機車因未拔鑰匙被竊，接下來一周他想到野菇就難過想哭，市警三分局據報循線破獲竊案，將其電動機車尋回交還，令移工十分感動感謝。

女子淚求急尋久病夫警破窗搶救

女子淚求急尋久病夫警破窗搶救

花蓮吉安「公園槍戰鬥毆」1死1傷　7人到案

花蓮吉安「公園槍戰鬥毆」1死1傷　7人到案

南警破除假援交詐騙迷思

南警破除假援交詐騙迷思

美購物中心槍聲響！8歲男童「死於非命」

美購物中心槍聲響！8歲男童「死於非命」

關鍵字：

槍擊案南警衝鋒手槍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

陳建州道歉「真的是時候了」！

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

台中4同事集資1200！爽中30億

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

八點檔天王爆吃軟飯！

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面