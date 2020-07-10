敬酒結怨引爆街頭槍擊　南警捕3人起獲衝鋒手槍

記者林悅／台南報導

台南市警六分局6月30日接獲情資，疑似在南區發生槍擊案，警方追查過程，被害人及涉案人雙方都否認有此事，經警方調閱監視器發現的確在1部行進小客車出現開槍的火光，並據深入偵辦，查獲20歲陳姓男子等3人到案，起獲改造土耳其衝鋒手槍及子彈，初步查出係兩派人員因敬酒發生衝突，而引發槍擊案。

▲台南市警六分局破獲槍擊案，查獲陳姓男子等3嫌，起獲ORAKI 914改造衝鋒手槍1把、彈匣及子彈，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，起獲改造手槍。

台南市刑大指出，7月9日凌晨，台南市北區發生1起當舖遭槍擊案，許姓嫌犯案發後向市警五分局投案，繳出作案用改造手槍1把及子彈，警方調查發現許嫌因6月30日在安平區1家舞廳與相識的陳姓男子等人因敬酒問題發生口角衝突，事後遭陳姓男子等3人在南區向其開槍，所以才槍擊洩憤。



市警六分局指出，偵查隊與灣裡派出所派員查證線報槍擊案主要關係人，當事人等均矢口否認有任何衝突發生，六分局持續訪查案發地周邊商家，從外向內同心圓方式調查，再經勘查可疑地點，現場皆未發現任何槍擊案跡證。

因警方未接獲任何民眾報案，查訪過程中，涉案雙方又刻意隱匿案情，不願提供任何情資供警方偵辦，惟警方仍持續追查，直到7月9日從五分局及刑警大隊得知確實案發地點，立即調閱監視器過濾清查，查出在6月30日凌晨4時與5時間，有一部自小客車行經現場時，該車行進間發出射擊火光，確認即的有槍擊發生，警方以此事證再聯繫當事人協助調查，當事人才供出遭槍擊事實，六分局馬上與刑警大隊偵六隊組成專案小組全力偵辦，鎖定涉案犯嫌20歲陳姓、19歲陳姓及21歲高姓男子等3人，漏夜查緝偵辦。

陳嫌等3人自知難逃法網，於7月10日清晨5時許，向市警刑警大隊投案，並交出ZORAKI 914改造衝鋒手槍1把、長短彈夾各1及子彈5顆。警方初步查出涉案人與被害人係在南市某消費場所因敬酒問題發生糾紛，陳嫌等人才開車槍擊對方示威。警方除將槍械送往鑑定，並持續追查有無其他共犯中。（更新於12時15分，補充刑大說法）

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯