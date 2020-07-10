女子陷入外國軍人國際包裹詐騙　南警及時阻詐17萬元成功

▲台南1名女子陷入外國軍人國際包裹詐騙，市警一分局及時阻詐17萬元成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區1名女子透過臉書認識自稱以色列軍醫之男子，而誤入詐騙集團陷阱，誤信其話術，對方要求女子幫其代收一國際包裹，還要代匯包裹運輸費美金5675元，折合新台幣高達17萬餘元，女子心善不疑有詐而前往金融機構欲跨國匯款，幸好該行襄理懷疑遭詐騙，請警方前關懷及時攔阻。

一名女子7月8日下午1時許至東區東門路上一家金融機構臨櫃要辦理跨國匯款至曼谷銀行台灣分行，但該行襄理向她表示並未曾聽過國外有該家銀行，且據匯款女子表示，是在臉書認識之男性網友要求幫忙代收及代墊國際包裹費用，情節極有可能為詐騙，即通知市警一分局警方前來處理。

市警一分局東門所警員黃芷涵、倪鼎民及實務訓練員警陳柔萱等3員執行巡邏勤務獲報後，立即前往查處，警方到場後詢問細節，並以手機搜尋「國際包裹詐騙」關鍵字，出示數則相關詐騙新聞案例予以匯款女子觀看後，該女子始驚覺自己可能遭詐騙，在千鈞一髮之際，保住辛苦的血汗錢。

一分局呼籲民眾網路交友要小心，若在網路上結識國外網友，對方並以匯款、借款或投資等名義要求匯款，千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並向警方儘速報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110專線與警方聯繫。

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