女子淚求急尋久病夫　南警三分局破窗即時搶救生命

▲郭姓男子疑久病心萌短見，市警三分局警察及時趕到現場，破窗將他救出送醫急救，所幸挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名50多歲的郭姓男子，疑因久病厭世，近期又見到長輩插管或癌症治療極為不適的症狀，讓他深感恐懼，7月8日早晨獨自開車至安南區偏僻的停車場，燒炭並服下安眠藥尋短，在昏迷之際，市警三分局警察及時趕到現場，破窗將他救出送醫急救，所幸挽回一命。

台南市警三分局7月8日早晨，接獲洪姓女子報案求救電話，稱她的丈夫郭男駕駛自小客車外出不知去向，並留有輕生遺書，深怕丈夫就此結束性命，希望警方能幫幫忙，找回失聯且有輕生念頭丈夫。

和順所副所長陳天降、警員陳柏叡當時於線上巡邏，接獲通報後，調閱手機定位位置，研判該男子可能在轄內長和路附近，隨即前往展開地毯式搜索，果然在長和路偏遠處停車場內，發現有輛汽車形跡可疑，經查看果真見到一名男子倒臥在自小客車，且已經昏迷不醒，情況十分危急，經警方現場立即以警棍破窗尾蓋，將郭男救出，並通報救護車緊急送醫後，及時挽回生命。

據妻子表示，郭男長期患有慢性疾病，近日更因看見家中長輩插管治療及罹癌治療等病症十分痛苦，竟心情鬱卒而有輕生念頭，但未料郭男竟想不開走上絕路，若非和順所員警及時發現，後果將不堪設想，妻子對於員警仔細搜救及時挽回丈夫性命，表示十分感激、連連致謝。

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