　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

女子淚求急尋久病夫　南警三分局破窗即時搶救生命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲郭姓男子疑久病心萌短見，市警三分局警察及時趕到現場，破窗將他救出送醫急救，所幸挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭姓男子疑久病心萌短見，市警三分局警察及時趕到現場，破窗將他救出送醫急救，所幸挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名50多歲的郭姓男子，疑因久病厭世，近期又見到長輩插管或癌症治療極為不適的症狀，讓他深感恐懼，7月8日早晨獨自開車至安南區偏僻的停車場，燒炭並服下安眠藥尋短，在昏迷之際，市警三分局警察及時趕到現場，破窗將他救出送醫急救，所幸挽回一命。

台南市警三分局7月8日早晨，接獲洪姓女子報案求救電話，稱她的丈夫郭男駕駛自小客車外出不知去向，並留有輕生遺書，深怕丈夫就此結束性命，希望警方能幫幫忙，找回失聯且有輕生念頭丈夫。

▲郭姓男子疑久病心萌短見，市警三分局警察及時趕到現場，破窗將他救出送醫急救，所幸挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

和順所副所長陳天降、警員陳柏叡當時於線上巡邏，接獲通報後，調閱手機定位位置，研判該男子可能在轄內長和路附近，隨即前往展開地毯式搜索，果然在長和路偏遠處停車場內，發現有輛汽車形跡可疑，經查看果真見到一名男子倒臥在自小客車，且已經昏迷不醒，情況十分危急，經警方現場立即以警棍破窗尾蓋，將郭男救出，並通報救護車緊急送醫後，及時挽回生命。

據妻子表示，郭男長期患有慢性疾病，近日更因看見家中長輩插管治療及罹癌治療等病症十分痛苦，竟心情鬱卒而有輕生念頭，但未料郭男竟想不開走上絕路，若非和順所員警及時發現，後果將不堪設想，妻子對於員警仔細搜救及時挽回丈夫性命，表示十分感激、連連致謝。

市警三分局表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟：1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯

ET快訊
快訊／首爾市長朴元淳失蹤！「手機關機」留遺言　女兒崩潰
「變頻冷氣不用關？」揭1舉動超耗電　他租屋24hrs沒關費用
快訊／大同董事改選震撼彈　北檢證實接獲金管會告發查內情
威力彩飆14.6億　美女星座家公布「財運超旺5星座」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勤作「健口操」練！　認識「我的餐盤」可維持長者咀嚼功能

雲林縣9價HPV疫苗計畫　獲台塑企業暨王詹樣基金會支持及贊助 

為幾朵野菇差點失去電動機車　南警積極尋獲移工感激萬分！

女子淚求急尋久病夫　南警三分局破窗即時搶救生命

杏壇芬芳獎中興新村頒獎　南投平和國小補救教學志工團獲獎

台南市安平漁港劃入無人機禁飛區議題　交通局：蒐集意見向漁業署反映！

接連爆意外！彰化最大市容改造　工程車又翻車

警政署「全國威力大掃蕩」　桃警出動上千警力查獲黑幫895人送辦

萬安43號演習7月14日登場　將不實施人車管制及疏散避難

吳益政拚補選「競選總部」12日成立　揪柯文哲「自行車貪食蛇」騎鐵馬大會師

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

勤作「健口操」練！　認識「我的餐盤」可維持長者咀嚼功能

雲林縣9價HPV疫苗計畫　獲台塑企業暨王詹樣基金會支持及贊助 

為幾朵野菇差點失去電動機車　南警積極尋獲移工感激萬分！

女子淚求急尋久病夫　南警三分局破窗即時搶救生命

杏壇芬芳獎中興新村頒獎　南投平和國小補救教學志工團獲獎

台南市安平漁港劃入無人機禁飛區議題　交通局：蒐集意見向漁業署反映！

接連爆意外！彰化最大市容改造　工程車又翻車

警政署「全國威力大掃蕩」　桃警出動上千警力查獲黑幫895人送辦

萬安43號演習7月14日登場　將不實施人車管制及疏散避難

吳益政拚補選「競選總部」12日成立　揪柯文哲「自行車貪食蛇」騎鐵馬大會師

頑童瘦子證實死會！「護愛宣言曝光」：不排斥先有後婚

新店男拿掃把挑釁想攻擊　80歲老翁持瑞士刀插他胸口　警方迅速逮人送辦

聽懂人話！綿羊疑惑轉身秒脫困　「咩叫道謝」搖屁回家

綠營「觀光國師」黃正聰得標破2.7億　府駁：只是眾多諮詢對象之一

快訊／首爾市長朴元淳失蹤！「手機關機」留遺言　女兒崩潰報警

勤作「健口操」練！　認識「我的餐盤」可維持長者咀嚼功能

賓士AMG GT 63升級「800匹馬力」！G-Power套件餵飽重口味玩家

軟萌兔寶乖巧貼孕肚　和妹妹「隔肚打招呼」：你好啊～

連署罷免高雄議員「再+1」　罷韓大將黃文益面臨被罷：被拿來當出氣筒

後院變「熊熊托兒所」寶寶玩吊床　屋主樂：要加蓋溜滑梯

撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車…騰空飛起「騎上18機車」　殘骸噴滿地

地方熱門新聞

為養3子女！癌末公車司機抱病上班

頭份綠建工程水溝塞滿石　民代踢爆

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

新竹怪客性侵機車　苦主驚見白色黏液

花9800萬整修「化龍一村眷舍群」　宜蘭網美新亮點

台南市掃黑肅槍打擊非法吸金

萬安43號演習　人車不管制

屏東市里鄰整併　民族夜市、中央市場分為2里

東門市場來開趴　三倍券再優惠

台南以海綿城市概念打造道路優質環境

吳益政拚補選　揪柯文哲「自行車貪食蛇」

「全國威力大掃蕩」　桃警查獲黑幫895人送辦

台南市消防局辦理領犬員訓練

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

更多熱門

相關新聞

屏東女與男性大學內談判失控　女警耐心安撫

屏東女與男性大學內談判失控　女警耐心安撫

屏東縣徐姓女子因感情因素，與異性友人半夜在大學校園內溝通，一言不合，情緒失控，其母擔心發生意外，求助警方，經女警陳俐瑾耐心安撫，她情緒漸緩和，由警消救護車載送留院就醫。

衛福部台南醫院響應飢餓三十　

衛福部台南醫院響應飢餓三十　

威力掃蕩南警三分局展現執法決心

威力掃蕩南警三分局展現執法決心

購物完驚見車門鈑金有凹痕　屏東女報警揪肇事者

購物完驚見車門鈑金有凹痕　屏東女報警揪肇事者

漢光預演意外傳出好消息　重傷中士恢復自主呼吸

漢光預演意外傳出好消息　重傷中士恢復自主呼吸

關鍵字：

女子病夫南警三分局破窗即時搶救生命

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

蕾菈立遺囑道歉父母親！

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面