屏東麟洛台一線交通瓶頸　警察和公所會勘找良法

▲屏東縣政府警察局會同縣府工務處、麟洛鄉公所人員會勘台一線等多條道路，找解決方法 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉公所附近街道與台1線省道多條交叉路口交通號誌設計無法因應目前車流，形成交通瓶頸，縣警局長李文章率同轄區的屏東警分局、交通隊會同縣議員何春美、府工務處、鄉公所人員共同會勘，設計，以期能改善用路環境。

▲▼麟洛鄉內道路會勘。

經會勘結果，決定在麟洛鄉臺一線與民權路口及臺一線與民族路口，於交通巔峰時段調整號誌為南下早開二時向，並持續觀察上、下班車流量大時段，麟洛鄉中華路、民權路與民族路車流需求，妥適調整支道綠燈秒數，以應需求。

在麟洛鄉成功路與民權路口（鄭成功廟前），由縣府工務處將成功路南往北近端停止線向前調整至槽化線位置，並將延平巷出入口雙黃線塗銷變更為缺口；另將增設爆閃式警示燈，並觀察該路口車輛交通行為，若未能改善，再考慮改設行車管制號誌。

屏東警分局表示，透過改善交通工程與違規取締雙管齊下的方式，盼能降低各類交通事故發生，警方將持續改善轄內各路段不合理交通工程，以創造更安全的交通環境。

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