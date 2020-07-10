屏東黑幫「買名牌包洗錢」！地下錢莊吸血500萬　新任警察局長說話了

▲屏東縣政府警察局執行內政部警政署規劃全國同步威力大掃蕩及查緝地下錢莊高利貸放等專案行動，成果豐碩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局執行內政部警政署規劃全國同步威力大掃蕩及查緝地下錢莊高利貸放等專案行動，針對轄內可能為不法分子聚集或黑道幫派圍事、地下錢莊等有治安危害場所，進行全力掃蕩，發現地下錢莊將不法獲利超過500萬元，購買高檔名牌包等進行漂白，依洗錢防制法進行查扣，有效打擊犯罪。

▲▼臨檢、查獲毒品等物。



配合掃蕩勤務，縣警局屬各單位規劃相關路檢、臨檢勤務，共執行臨檢處所133處，設置14處路檢點，計與高雄市共辦檢肅1件治平專案，查獲1名治平目標及共犯5名到案；掃蕩地下錢莊34件54人，查扣現金新臺幣99萬7,000元；查獲手槍6把、彈匣7個、子彈45顆。

另查緝毒品案13件15人、查扣毒品咖啡包15包(總重109公克)；另針對街頭聚眾暴力事件，計依刑法第150條妨害秩序罪及社維法第87條第3款等罪嫌偵辦移送3件22人。

屏東縣政府警察局局長李文章表示，黑道幫派、地下錢莊（高利貸放集團）等不法份子，或製毒販毒，或持槍械恃強凌弱，或以暴力討債，或經營賭博網站，或聚眾鬧事等暴力手段公然挑性釁公權力非法行為，警方絕不姑息，將持續強力執行各項臨檢、路檢勤務，將不法份子掃蕩檢肅到案，全力壓制不法分子囂張氣焰，讓縣民均能安居樂業。

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