170cm長腿女警被封「北宜林志玲」　車友「加臉書求合影」...本人回應了

▲身材高窕近170公分、外形亮麗的宜蘭交通隊女警吳晨如，網譽為「北宜林志玲」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

像極了「林志玲」的正妹警花，身材高窕近170公分外形亮麗的宜蘭交通隊女警吳晨如，個性陽光，執法時常電到對方，網友拍下她執勤畫面說：「這是林志玲嗎？」、「突然想報考警察」。對於被封為「北宜林志玲」，她笑說「很不好意思啦」。

宜蘭交通隊女警吳晨如，擁有一頭秀麗長髮，身材高窕近170公分，是警專第36期，2019年曾在宜蘭交通隊業務組實習，畢業後選擇同單位服務，她負責交通安全宣導以及交通違規取締等工作；為何踏上警職？她說是因父親也在警界服務，她高中畢業後決定跟隨父親腳步，踏入警界，2019年10月分發到宜蘭，2020年初在北宜公路交通宣導時，被網拍下照片成為焦點。

由於外形亮麗，常有車友要加她臉書好友，甚至請求合影，但她以在執勤中為由低調婉拒，並請車友遵守交通規則、不要超速，因她取締絕對不手軟。

吳晨如說，很常碰到車友要加她為臉書好友，甚至合影，但身為警察，又是執勤中，只能低調婉拒，她也呼籲車友行駛時，遵守交通規則、不要超速，警方取締絕對不手軟。

吳晨如同事說，吳每月取締酒駕、交通違規的績效，幾乎都隊上前5名，攔查酒駕更是不手軟，曾1個月內抓酒駕件數達雙位數，她值勤時認真、嚴肅，還被違規民眾虧「不要那麼兇啦」。

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