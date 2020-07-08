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搶三倍券！宜蘭食宿遊購加碼送　消費滿3千以上抽汽車、電動機車

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▲▼瘋玩宜蘭獎很大！食宿遊購加碼送，宜縣長林姿妙要送你至少2部汽車及電動機車智、慧型手機等。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲瘋玩宜蘭獎很大！食宿遊購加碼送，宜縣長林姿妙要送你至少2部汽車及電動機車智、慧型手機等。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

目前出國旅遊尚未解封，中央政府為振興經濟、刺激國內旅遊，推出「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，宜蘭縣政府與縣內觀光產業，為吸引外地遊客前來宜蘭旅遊，無論使用現金或振興券，不限對象，於縣內合法商家（含住宿）累計消費滿3千元以上，將消費發票或收據拍照上傳至活動網站，並登錄相關資料，即可獲得抽獎機會，獎項有汽車、電動機車、及智慧型手機等多項好禮，最大獎至少2部汽車。

▲▼瘋玩宜蘭獎很大！食宿遊購加碼送，宜縣長林姿妙要送你至少2部汽車及電動機車智、慧型手機等。（圖／記者游芳男攝，下同）

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宜蘭工旅處表示，受疫情影響，國人上半年悶壞了，6月起國旅逆勢回升大爆發，面對疫情逐漸解封，繼6/25生態綠舟夜間探索啟航後，宜縣府也於下半年規畫幾項大型活動，有7/18-8/30的2020宜蘭童玩星光樂園、8/25的宜蘭情人節、9/1-11/30的噶瑪蘭公主文創光雕展演、12/4-12/13的冬戀蘭陽溫泉季等，配合宜蘭縣下半年度活動，宜蘭縣政府與縣內觀光產業共同同步推出4項振興方案，冀可搭上目前的國旅旅遊熱潮，吸引遊客留宿宜蘭，擴大食宿遊購各項消費，振興宜蘭觀光相關產業：

住宿消費抽大獎

活動日期：2020年7月15日至2020年10月31日止。

活動內容：無論使用現金或振興券，不限對象，於本縣合法商家(含住宿)累計消費滿3,000元以上，將消費發票或收據拍照上傳至本活動網站，並登錄相關資料，即 可獲得抽獎機會，獎項有汽車、電動機車、及智慧型手機等多項好禮，最大獎至少2部汽車。

以上4項振興觀光方案好康多多優惠享不完，讓前來宜蘭遊客能FUN心旅遊，多來幾次也不心痛。

宜蘭縣政府表示宜蘭一直是觀光勝地，但也希望到宜蘭觀光的遊客能留宿宜蘭 進行「深度旅遊」，體驗宜蘭「好玩、好吃、好看」，雖然疫情趨緩，但宜蘭縣政府要求在地業者不可鬆懈，仍要確實作到防疫措施，邀請大家來宜蘭安心旅遊FUN心玩。 以上活動辦法詳情請至活動網站查詢：funtour.eland.org.tw

景區展館優惠免門票入園

活動日期：2020年7月15日至8月30日暑假期間。

活動地點：縣轄風景區、蘭陽博物館、宜蘭美術館及設治紀念館。免費條件：

一、於本縣內消費，憑以下其中1條件可以優惠免門票進入以上景區展館。
1.捐贈本縣不限金額當月消費發票，1張優惠1人。
2.捐贈本縣旅宿業住宿當月發票1張或收據1張，最高可優惠4人。
3.持宜蘭認同卡於縣內消費，不限金額憑簽單並出示宜蘭認同卡，每張可優惠 1人。

二、全國醫護人員及設籍本縣之縣民憑證優惠 1人免門票入園。

酷樂券折價

活動日期：2020年7月15日至2021年1月31日期間不等，請詳每張折價券公告日期。

活動內容：整合宜蘭縣旅宿、餐飲、觀光等202家業者，共同推出食、宿、遊、購、行價值5萬7,000元的「宜蘭酷樂券」，共計222張優惠折價券，其中礁溪中天溫泉渡假飯店更提供指定房型平日折價2千的超級優惠。

取得方式：於礁溪旅遊服務中心、宜蘭旅遊服務中心及配合店家取得紙本酷樂券，或於活動官網funtour.eland.org.tw下載列印。

獎勵旅遊

活動日期：2020年7月15日至2020年10月31日止（於公告日起受理申請，至獎勵經費150萬元用罄為止，旅客實際住宿期間需於109年10月31日前 ）

獎勵對象： 經交通部觀光局核准，領有旅行業執照，且為中華民國旅遊業品質保障協會會員之旅行社，並無停業、受撤銷或廢止執照之處分（應檢附相關證明文件）。

獎勵辦法：只要事先提報遊程內容，經縣府審核觀光遊程的內容須包含本縣轄內之合法觀光工廠、領有農業主管機關核發許可登記證之休閒農場、武荖坑風景區、冬山河生態綠舟園區及夜市等遊程至少一項。活動日期內單一旅行社所招攬到的團員總數1千至2千999人，縣府發送3萬元獎勵金，總數超過3千人，即可得5萬元的獎勵金，如果是安排至原住民鄉的遊程，只要總數達到700人就可獲得3萬元的獎勵金。

酷樂券取得方式：於礁溪旅遊服務中心、宜蘭旅遊服務中心及配合店家取得紙本酷樂券，或於活動官網funtour.eland.org.tw下載列印。

▲▼瘋玩宜蘭獎很大！食宿遊購加碼送，宜縣長林姿妙要送你至少2部汽車及電動機車智、慧型手機等。（圖／記者游芳男攝，下同）

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