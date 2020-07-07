網美新景點！　宜蘭壯圍沙丘《迷霧森林》　走入夏日夢境

▲網美新景點 壯圍沙丘《迷霧森林》超吸睛！（圖／東北角管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

還記得去年「2019壯圍沙丘地景藝術節」擁有超高人氣的打卡熱點《坡白留青》嗎？今（2020）年夏天，藝術家游文富再度於壯圍沙丘旅遊服務園區打造全新純白高約5米，直徑約20米《迷霧森林》地景，創作延續《坡白留青》風格，以竹為創作媒材，利用400根以上染白的孟宗竹，從台2線園區入口即可看見白色竹林矗立於園區旁，超吸睛！

請繼續往下閱讀...

東北角管理處表示，自從《坡白留青》作品於活動結束撤除後，仍有許多遊客到場詢問作品，為了回應民眾熱切的期待，再度邀請藝術家游文富回到壯圍沙丘旅遊服務園區，打造具有夏日清爽風格的地景藝術作品，希望能夠再創新一波的參觀熱潮。

藝術家游文富表示：「創作將延續去年上萬根純白竹籤打造的《坡白留青》作品，希望能夠再次成功吸引民眾目光，呈現出更壯觀的視覺效果，讓民眾可以暢遊在這片沙丘當中，享受大自然所帶來的寧靜。」，他形容這片純白的森林「彷彿是環繞清晨的雲霧一般，如同漂浮在沙丘上的迷霧森林。」

目前作品已於壯圍沙丘旅遊服務園區外設置完成，為11月即將到來的「2020壯圍沙丘地景藝術節」做暖身。東北角管理處表示，趁著暑假期間，歡迎各位熱愛地景藝術節的朋友都可以再次到壯圍欣賞這座壯麗的《迷霧森林》，在炎熱的夏日一起來壯圍沙丘吹海風、遊森林，更多活動消息請至臉書「東北角之友」粉絲專頁查詢。

《迷霧森林》作品資訊

藝術家：游文富

作品名稱：迷霧森林

作品材質：染白之孟宗竹約400根孟宗竹(塗料為水性安全標章之環保塗料)

作品尺寸：高約4至5米，直徑圓約20米

創作理念：此泛白廊帶的森林，如漂浮在砂島間的雲霧，進而如燈塔般的誘人前往一探。透過交互著由外而內，或由內而外的關注，亦如漁人由陸地進入海上、再由海上歸航如此相對關照的關係。海的迷霧，島的迷霧，林間的迷霧，沙灘上的迷霧，潮間、沙灘上、海聲，誘發著離鄉與歸鄉的情結。

►貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂 痘痘不再上門

►其他人也看了這些...

►蘇花改第一張龜速罰單！ 賓士男「太緊張」只開46公里...無照駕駛下場慘

►羅東夜市攤商瓦斯外洩火舌竄3米 遊客驚逃！老闆機警迅速滅火網喊讚

►宜蘭第一起！中華村長同意採礦 村民怒投罷免257票成功罷免

