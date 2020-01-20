馬尾妹旅館洗澡滑倒…下秒「雙腿突鑽出」血色嬰屍！她全臉問號：我沒懷孕啊

▲女生浴室滑倒，下秒產下嬰孩。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位20多歲的女孩18日在酒店浴室洗澡時，不慎摔了一跤，下秒竟跌出一個嬰兒。知情人稱，當醫生詢問時，她表示不知道自己懷孕了，只是摔了一跤孩子就出來了。經過初步評估，嬰孩屬早產，7月大左右，已經不幸夭折。

據《錢江晚報》報導，一名年輕女孩在杭州市九堡附近一酒店浴室內生下孩子，已經送往下沙邵逸夫醫院。知情人表示，女孩20多一點，不知道自己懷孕，早上她在衛生間洗澡時不慎摔了一跤，竟跌出一個嬰兒來。她還自稱，17日晚才到杭州，住在九堡家苑二區一酒店2樓房間。

據了解，120急救車趕到現場急救，經過初步評估，孩子屬早產，7月大左右，已不幸夭折。

下沙邵逸夫醫院工作人員表示，確實接收到早產孕婦，但不便透露相關情況。轄區九堡派出所表示，嬰兒已經沒有生命體徵，還在進一步調查之中相關情況。

嬰兒急產，並不是個例。2020年1月11日是大陸春運正式開始的第2天，一名孕婦獨自乘坐D656次列車從浙江省寧波市返回老家湖北省恩施市，沒想到車行半道，她突然喊肚子痛，感覺自己要生了，想要下車。

當列車人員順利將她送下最近的站點長興站後，產婦羊水突然破了。在長興站工作人員的幫助下，產婦在長興站補票室內順利生下女寶寶，之後，被送進長興婦幼保健院。經檢查，母女平安。

產科翁碧芬主任提醒，產婦一定要定期行產前檢查，參加孕教班，學習產科知識，預產期前兩周不要外出活動，也不能從事體力勞動，一旦出現臨產徵兆，要及時到醫院；如果是已知可能發生急產的孕婦，足月以後就可以開始規劃生產的事情。

她表示，萬一遇到急產，一定要冷靜，「首先要躺下來，避免孩子出生時頭部著地，孕婦不要用力屏氣，要張口呼吸，儘量放鬆，撥打急救電話，等待產科醫生到現場；當嬰兒頭部露出時，用雙手托住頭部，注意千萬不能硬拉或扭動，當嬰兒肩部露出時，用兩手托著頭和身體，慢慢地向外提出，等待胎盤自然娩出，將嬰兒包裹好以保暖，用乾淨柔軟的布擦淨嬰兒口鼻內的羊水，不要剪斷臍帶，並將胎盤放在高於嬰兒或與嬰兒高度相同的地方，儘快將產婦和嬰兒送往醫院，或者等待120產科醫生的救援。」

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