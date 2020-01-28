「不願用輪椅背心」釀悲劇！廁所跌倒送醫20天後死...看護獲不起訴

▲老婦人因「不願使用輪椅背心」而在廁所跌倒致骨折，送醫後仍因呼吸衰竭、肺炎等症狀而死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名杜姓女子在新北市一家老人長期照顧中心擔任看護工，卻發生中心內一名老婦人早上8時30分上完廁所要回寢室之際，疑因地面濕滑而跌倒骨折，送醫20天後，因呼吸衰竭等症狀而死亡。老婦人的女兒控告杜女涉嫌業務過失致死。但台北地檢署檢查官認為老婦「不願使用輪椅背心」，加上本身舊疾等因素才釀悲劇，給予看護不起訴。

不起訴處分指出，由於當時跌倒的現場狀況並無目擊證人看到，且無現場照片可以證明事發當時地板的乾溼狀態，因此難認看護有「未保持地面乾燥」的過失。

▲檢察官認定老婦人跌倒主因是「自行走出」，以致跌坐地面造成右側股骨轉子間骨折。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，依照顧中心的內部檢討「意外事件處理報告單」記載，「老婦人年邁，步履不穩，但仍時常喜歡自己推著輪椅走動，工作人員也曾多次跟老婦人提醒及跟家屬反應，但因老婦人不願使用輪椅背心，家屬也表示不要給予約束，讓長輩可以自由活動，為避免意外，工作人員隨時留意走道通暢及地板乾燥，如廁時多予以協助，但此次老婦人仍自行走出跌坐地面造成右側股骨轉子間骨折」等文字，足以認定老婦人跌倒主因是「自行走出」。

再者，醫院診斷證明也記載，老婦人本身有慢性腎病併有心血管及中風舊疾，這次發生骨折後，可能因骨折出血及手術治療等因素，加重腎臟的負荷，因而導致急性腎衰竭等語。加上當時意外發生後，老婦人到院時就有高血壓、心臟病、支氣管性氣喘及消化性潰瘍等病史，因此老婦人的死無法完全歸咎於「跌倒」所致。檢察官偵查終結後，認為看護並無觸犯業務過失致死，給予不起訴處分。

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