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防疫不鬆懈　台南完成端午連假後消毒工作守護市民安全

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▲台南市環保局完成端午連假後消毒工作，守護廣大市民安全。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局完成端午連假後消毒工作，守護廣大市民安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

端午連假台南市觀光景點、大型營業場所及火車、公車、計程車招呼站，遊客及返鄉人潮湧現，台南市政府不敢掉以輕心，動員各區清潔隊，針對周邊戶外公共區域進行環境消毒及環境清理，以降低連假期間人潮流動可能帶來的風險。

台南市環保局共出動80車次消毒車、72台背負式消毒機、221人次，完成285處戶外環境消毒。

黃偉哲市長表示，不管新冠肺炎的疫情如何，市府對於防疫工作未曾停歇，仍以最嚴謹的態度面對，為了市民朋友的健康，連假後請環保局動員消毒及環境清理，針對人潮往來頻繁的場址如：交通場站、商圈、夜市、人潮眾多等進行戶外消毒工作，也呼籲市民朋友仍應力行「防疫新生活運動」，保持適當的社交距離，若無法維持社交距離時，應戴口罩，並隨時保持手部清潔。

環保局長謝世傑說，近期環境稽查仍發現有廢棄口罩隨意丟棄的情況，提醒市民朋友如使用口罩後，務必將其摺好並丟進垃圾桶，亂丟口罩除了造成環境髒亂，也可能將病毒隨手傳播出去，環保局會持續進行環境稽查，若查獲亂丟口罩之情事，將處以3600至6000元罰款，提醒民眾不要以身試法。

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