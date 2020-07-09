▲以為滑到靈異公社！全聯狂PO「暗黑涼意照」網笑瘋：武嶺那張最恐怖。（圖／取自全聯福利中心臉書）



記者林育綾／綜合報導

全聯粉絲團小編又出招，今（9）日一口氣PO出10張氣氛陰森的照片，標明「膽小慎入」，乍看以為是靈異照，還煞有其事用紅筆圈起「詭異處」，沒想到細看都是同一位男子手拿氣泡飲亂入，讓網友笑瘋紛紛說「害我認真看完！」、「以為滑到靈異公社」、「有時間去亂入，還不快點去支援收銀」。

全聯福利中心粉絲團發布10張乍看「靈異」的照片，PO文標明「膽小慎入！一次性公開！」，還寫道「N張令人寒毛直立的涼意照片，成功拍攝出科學不屑解釋的真相」、「誰敢看到最後？涼你不敢！」

▲▼全聯粉專狂PO乍看靈異的「涼意照片」。（圖／取自全聯福利中心臉書）



沒想到仔細看一張張照片，裡頭都是同一位男子手拿氣泡飲亂入，出現在各式不合理的地方，包括雲霧裡、洞穴中、電話亭下方，甚至海裡等，還煞有其事以紅筆圈出，而該PO文其實是為了宣傳夏日水果氣泡水，才特地分享「涼意照片」。

▲▼全聯粉專狂PO乍看靈異的「涼意照片」。（圖／取自全聯福利中心臉書）

系列照片PO出後也引起網友熱烈迴響，紛紛留言「我以為來到靈異公社」、「害我認真看完，覺得自己很傻！」，也有人說「看完還是很熱」、「有時間去亂入，還不快點去支援收銀」、「武嶺那張最恐怖」，更有人替小編擔心「這樣你們中元節怎麼辦？」全聯小編也幽默回應「我就弱弱的問一句：覺得這是中元節ㄉ人，怎麼不去喝點水果氣泡飲清醒一下腦袋瓜」。

▲全聯粉專狂PO乍看靈異的「涼意照片」，其實是宣傳新商品水果氣泡水。（圖／全聯福利中心臉書）

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