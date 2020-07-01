不用羨慕台中了！全聯北部首間咖啡廳7/4開幕　4款限定「珍奶甜點」超療癒

▲全聯北部首間We Sweet Café 網美咖啡店。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯在去年於台中推出首間「巨美級」We Sweet Café咖啡廳，讓不少網友大呼「全聯居然有漂亮咖啡廳！」「好羨慕台中人！」如今將在7/4於台北東區開幕全台第2間、北部第一間，更與立頓品牌打造快閃聯名咖啡店，推出4款限定珍奶甜點、2種獨家飲品；而全聯全台門市也在7/3至30日推出「立頓聯名甜點」共6款。

▲全聯北部首間We Sweet Café 網美咖啡店與立頓聯名，推出2款限定飲品、4款限定珍奶系甜點。（圖／記者林育綾攝）

全聯北部首間We Sweet Café位於台北東區大安延吉店，45坪空間提供室內、戶外約50多個座位，整體設計以大面積落地窗為特色，內部輕工業風裝潢，加上木質溫暖色系，戶外還有吸睛的網美牆。

▲全聯北部首間We Sweet Café 網美咖啡店，7/4正式開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲戶外還有吸睛的網美牆。（圖／全聯提供）

▲▼全聯北部首間We Sweet Café 網美咖啡店。（圖／全聯提供）

此次聯名快閃咖啡店於7/4正式開幕，將持續至年底，台北、台中2家門市也同步推出限定飲品，現點現做，「黑糖波一下」以立頓原味奶茶及紅茶為基底，加上鮮奶及黑糖，搭配QQ珍珠，打造漸層系飲品；「水果搖一夏」則運用立頓黃牌紅茶，加入台灣在地新鮮百香果、柳橙、檸檬、蘋果、鳳梨，特調出夏日的清新風味。

▲台北、台中2家門市也同步推出限定飲品「黑糖波一下」、「水果搖一夏」。（圖／全聯提供）

而4款獨家限定「珍奶甜點」也僅在台北及台中2間We Sweet Café限時限量販售，「珍珠奶茶慕斯」有著滿滿的珍珠灑落在奶茶慕斯上，與鮮奶油完美融合，是拍照打卡必備品；而「珍珠奶茶泡芙」酥脆的泡芙與香濃的立頓奶茶可謂是最佳搭檔，再妝點著Q彈的珍珠，令人愛不釋口。

▲4款獨家限定「珍奶甜點 」也僅在台北及台中2間We Sweet Café限時限量販售。（圖／記者林育綾攝）

「珍奶慕斯杯」使用立頓紅茶製作奶茶慕斯，一口吃下去則有黑糖珍珠與黑糖凍的溫醇甘甜；「珍奶起士」有著清爽微酸的乳酪搭配黑糖珍珠，多層次的風味，讓珍奶系甜點更有話題。

▲全聯全台門市也將在7/3~7/30推出「6款立頓聯名甜點」。（圖／記者林育綾攝）



至於全聯全台門市，將在7/3~7/30推出「6款立頓聯名甜點」，原料使用立頓紅茶、香濃奶茶及英式經典奶茶，翻玩出各種新品，包括「紅茶黑糖Q心捲」、「醇香奶茶布蕾塔」、「紅茶蘋香生乳酪」、「奶茶雙餡泡芙」、「紅茶拿鐵邦特蛋糕」、「檸檬紅茶盆子」，售價69元至109元。活動期間購買立頓聯名甜點任一件，加購立頓沖調茶飲全系列商品任一件，還可現折15元。

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