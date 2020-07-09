加拿大疫情逐漸穩定！　杜魯道滿意：國內防疫比美國做得好

▲ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情持續衝擊全球，截至台灣時間9日上午7點30分，全球累計確診突破1200萬例，死亡人數也逼近55萬人。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）8日表示，加拿大的防疫措施與成果，比包含美國在內的盟友國家做得更好，且國內防疫成功將有助於重啟經濟。

據《路透社》報導，加拿大目前有10萬6167人確診，其中有8711人死亡。杜魯道表示，儘管國內還有一些地區疫情嚴重，但加拿大整體局勢呈現穩定狀態。

▲杜魯道表示，加拿大國內疫情正在穩定下來。（圖／達志影像／美聯社）

相比之下，美國的確診人數已經超過300萬，其中超過13萬人死亡。杜魯道在簡報中表示，「加拿大在處理新冠肺炎疫情方面，比包括『鄰國』在內的許多盟國都更好，加拿大防疫成功將有助於重啟經濟。」

加拿大衛生官員霍華德·恩喬（Howard Njoo）坦言，疫情在很大的程度上得到控制，不過追蹤病例接觸史及隔離措施仍十分重要，「如果我們太快鬆綁各種防疫措施，疫情很有可能呈現反彈趨勢，甚至是爆發性增長。」

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