快訊／蘇格蘭也解禁　台灣人7月10日起入境免隔離14天

▲7月10日起國人赴蘇格蘭免隔離。圖為蘇格蘭著名景點尼斯湖。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

英國蘇格蘭政府於7月8日宣佈將台灣列入低度風險國家名單，7月10日起，台灣旅客如經英國英格蘭地區（如倫敦）入境後進入蘇格蘭地區，則可免除14天隔離。外交部表示，蘇格蘭政府此舉彰顯台灣防疫成就，外交部誠摯歡迎。

外交部9日上午舉行例行記者會。發言人歐江安指出，繼英國政府於3日率先宣布，將我國納入第一波安全名單，台灣旅客自本月10日起入境英國英格蘭地區時可免除隔離14天的檢疫措施後，英國蘇格蘭政府也於本月8日跟進，將我國列入低度風險（low risk)國家名單。

歐江安指出，蘇格蘭政府表示，該低度風險國家及地區名單，是考慮全球各地疫情發展及公衛評估的結果，包括當地每10萬人的確診數，蘇格蘭目前每10萬人有28人確診，相當於或低於這個指標的國家或地區才會列入低度風險名單。

歐江安說，台灣的旅客自7月10日起如果經英國英格蘭地區（如倫敦）入境後進入蘇格蘭地區，則可免除14天隔離。這項豁免措施只對來自列入低度風險國家名單的旅客有效，若過去14天曾經到過非名單上的國家旅遊，則入境蘇格蘭地區後仍須自主隔離。另英國的威爾斯及北愛爾蘭地區將另宣佈執行細節。

歐江安表示，目前英國積極採取防疫措施，蘇格蘭地區疫情穩定受控，由於英國是台灣在歐洲第三大貿易夥伴，這樣的開放措施將有助台英雙邊經貿投資持續增長，未來我們將持續與英國合作推動更多的雙邊交流，為後疫情時代的全球經貿發展增加穩定性與持續性。