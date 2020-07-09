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「加快紓困3.0！」國民黨轟：林佳龍只會用檢討人民掩飾無能為力

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▲國民黨「旅行業拚觀光？關光光？政府紓困3.0要加快」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨「旅行業拚觀光？關光光？政府紓困3.0要加快」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

繼五福旅行社將裁員兩成之後，60年老字號的金龍永盛旅行社也預告減薪並縮減人事，國民黨文傳會主委王育敏9日表示，交通部長林佳龍為官之道就是用罵人民、檢討企業的方式來掩飾自己的無能為力。政府應儘速提出紓困3.0方案，協助旅行業者渡過這波疫情難關，否則「拚觀光」皆淪為「關光光」。

王育敏表示，國內疫情雖然趨緩，能逐步恢復日常生活，但觀光產業因受到邊境持續管制，「國外旅客進不來、國內旅團出不去」，恐面臨倒閉潮的衝擊。

據統計，今年4月至6月旅行社申請解散數就有12家，也不斷傳出減薪、裁員的組織精簡計畫，但林佳龍不思考為業者解決困難之道，反嗆「旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制」，「難道林佳龍為官之道就是用罵人民、檢討企業的方式來掩飾自己的無能為力？」

國民黨主張，政府應儘速推出紓困3.0方案及相關配套措施，讓旅行業等觀光產業能紓緩當前經營上的困難。同時，展開與周邊國家洽談「旅遊泡泡」，或與「疫情控制得當」且能「相互配合防疫作業」的國家商議開放彼此觀光的相關事宜，在「防疫」與「觀光」之間取得相互並進的效益下，讓以國外旅遊線為主的旅行社能紓緩公司營運的困境。

國民黨建議，政府應透過政策或補助方式，引導民眾暑期旅遊「分流」，避免國內旅遊集中特定景點，導致安心旅遊補助「看得到，吃不到」。

國民黨上午召開「旅行業拚觀光？關光光？政府紓困3.0要加快」記者會，由王育敏主持，邀請多位旅行社業者代表，包括飛雁國際旅行社董事長吳雁輝、金字塔旅行社副董事長蔡國安、鼎運旅行社副總經理陳靖宜、創新旅行社副總經理劉志強等，共同呼籲政府應儘速提出紓困3.0方案，協助旅行業者渡過這波疫情難關。

根據中華民國旅行業品質保障協會公告資料，今年4至6月份申請解散旅行社達12家，較去年同期的8家增加5成；根據觀光局統計，今年1至3月旅行社解散及停業共有19家，皆較去年同期有大幅成長。

國民黨表示，各項數據顯示，國內觀光產業慘澹經營，但政府紓困的腳步緩慢、方案效果有限，讓許多觀光業者苦撐經營，尤其疫情衝擊海外觀光，根據統計，109年2至5月出國遊客人次僅73萬3,207人次，較去年同期為負成長87.23%，以出入境旅遊為主要營收來源的大型旅行社，即使已經執行節約措施，但在國外旅遊短期難以開放，國內旅遊市場不足以支撐公司營運的情況下，經營十分困難。若等不到政府救援而歇業或解散，員工被全數資遣，再加上觀光旅遊住宿產業鏈中相關從業人員被迫放無薪假，恐將進一步導致國內勞動環境的惡化。

這波疫情中，受創較嚴重的觀光產業，旅行社是「重災區中的重災區」，國民黨表示，日前有30多年歷史的五福旅行社證實員工將減縮約20%、知名的雄獅旅行社啟動組織的瘦身調整、60年老字號的金龍永盛旅行社也預告減薪並縮減人事等，一波一波知名旅行社減薪、組織精簡等作為，恐預告著倒閉潮的大海嘯即將來臨。

國民黨表示，但主管觀光產業的交通部長林佳龍先是鴕鳥心態地說「沒有倒閉潮或失業潮」，之後又說「旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制」，顯然交通部對於當前觀光產業的困境已經無能為力，所以不是假裝看不到倒閉潮，就是要業者自助或退場，這樣的交通部長根本是毫無專業能力，嚴重失職。

國民黨表示，交通部的紓困3.0方案要拖至七月底才要提出，根本緩不濟急，且方案內容不明，能否提供業者足夠奧援，令人產生很大的問號。此外，當前國際疫情嚴重的程度不一，邊境管制不宜貿然開放，但政府相關單位應做好準備，與疫情緩和的國家展開局部地區開放的商談，或於機場出入境處做好快篩的規劃，讓疫情逐步獲得控制下，邊境也可以緩步開放。

▲國民黨「旅行業拚觀光？關光光？政府紓困3.0要加快」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨「旅行業拚觀光？關光光？政府紓困3.0要加快」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

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