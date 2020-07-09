高考題目不會寫！　國中妹心理崩潰「考場暴走」撕毀3人答題卡

▲考試。（示意圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

大陸8日高考時發生突發事故，河南一名女考生考到一半，突然情緒失控，不但撕毀自己的答題卡，更撕毀其他兩名考生的答題卡。招生辦公室9日消息，女學生因為部分題不會做，導致心理壓力過大，才會出現相關行為。

綜合陸媒報導，河南考生透露，平頂山市一高考考場8日理綜考試尾聲時，聽到桌椅碰撞的巨響，後來才得知是隔壁教室一名女學生，最後突然站起來撕掉隔壁考生的答題卡，監考老師雖然按住人，但她又起身再撕了一張。

河南省招生辦公室普招處高考考務管理部門一名工作人員稱，已經按照規定處理過了，並按程式上報處理。依據相關規定，撕答題卡考生的全科成績會被取消。據瞭解，該名考生當天下午並未參加考試，視為主動放棄今年高考。

▲高考示意圖。（圖／CFP）

平頂山市招生辦公室獲悉：7月8日上午考試期間，一名女學生在做題期間，因為部分題不會做，導致心理壓力過大，從考場座位上站起來，在沒有徵兆的前提下，拿起右手方及後方考生答題卡，造成兩名考生答題卡被撕破。

涉事考點平頂山一中的校長胡彥軍透露，有兩名考生的答題卡被他人撕毀。根據招辦消息，事情發生後，被撕破答題卡的兩名考生延時重新填寫答題卡，順利完成答題卡填塗，當天下午正常參加了剩餘科目的考試。

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