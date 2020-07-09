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泰國內閣批准《民事伴侶法》！享異性婚「繼承、領養」等權利　差國會點頭

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▲▼泰國LGBT團體在曼谷參加「同性戀自由日」遊行。（圖／路透）

▲泰國LGBT團體曾在曼谷參加「同性戀自由日」遊行。（圖／路透）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

堪稱泰國「同性婚姻法」的民事伴侶法案，近日獲內閣批准，承認同性婚姻享有與異性婚姻相同的權利，並允許雙方伴侶皆為17歲以上、當中一人為泰國公民，即可登記結婚，還能共同享有伴侶財產繼承及領養子女等權利，目前尚待國會通過。而該法案若通過，除了打破泰國的保守態度，更在性別平等上建立一大里程碑。

據《路透社》報導，泰國內閣日前批准《民事伴侶法》，並修改法案內容，以確保所有性別認同者的平等。不過，泰國彩虹天空協會（Rainbow Sky Association of Thailand）主席基蒂南（KittinanDaramadhaj）表示，這充其量是允許同性伴侶「結婚」，意義還是不如男女之間的「婚姻」。

但基蒂南也認為，一旦法案通過，便能減輕同志的痛苦，支持LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮略字）社群的人權。

據了解，自台灣同婚專法通過後，泰國內閣便在2018年12月批准民事伴侶法案初稿，只不過，當時不受部分LGBTI群體的歡迎，認為法案內容中，同性伴侶享有財產分配，只能佔現今異性婚姻約9成的權利，而健保教育及家庭組成等權利，都沒有受到像異性戀夫妻同等的保障，隨之引發同志對「二等公民」的爭議。如今，若泰國把同婚合法化，有望成為亞洲第二個同性伴侶權益國家。

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關鍵字：

同性婚姻法民事伴侶法案內閣泰國

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