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高雄男騎機車清晨外出買菜　晚上路倒在30公里外的屏東新園

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▲屏東縣東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員宋宗翰二員，將連姓老翁帶回派出所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員宋宗翰二員，將連姓老翁帶回派出所 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市鼓山區連姓老翁，7日早上從家中騎機車外出購物，深夜路倒30公里外的屏東縣新園鄉，被民眾發現報警，警方趕到發現他手部有輕微擦傷，表示不必就醫，警方帶回派出所聯絡其家人，家人感到訝異，並表示久未見父親返家，想要到當地派出所報警協助，就接獲東港警方找到父親的消息，相當感激。

▲屏東縣東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員宋宗翰二員，將連姓老翁帶回派出所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼老翁派出所休息、家人帶回。

▲屏東縣東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員宋宗翰二員，將連姓老翁帶回派出所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員宋宗翰二員，昨天執行20-22時巡邏勤務時，接獲民眾報案有人路倒在新園鄉仙吉路路邊需要警方協助，警方獲報立即前往，果發現一老翁與一部機車倒在路旁，經上前關心檢視該名老人身體狀況並無大礙，只有手部有輕微擦傷，並表示不用麻煩大家，不必就醫。

警方表示，連姓老翁83歲，住高雄市鼓山區，於昨天早上7點多從住家出門買東西，因患有失智症，卻迷失方向找不到回家的路，不知道為什麼會從高雄市鼓山區一路騎來屏東縣新園鄉。

警方帶回派出所，替他作簡單手部清潔消毒工作，並以電話通知家屬前來，其兒子接到電話時驚訝的表示，父親從一大早外出未歸，正想前往鼓山分局報案請求派出所協尋，沒想到就接到喜訊，感謝東港警方的幫忙。

分局長謝政憲肯定蔡世宏、宋宗翰兩員落實勤務，積極為民服務精神，值得做為同仁榜樣。另提醒民眾若家中有年事已高的失智長輩，可替其申請愛心手鍊，讓警方等協助者可在第一時間確認身分並連繫家屬，以免擔心。

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