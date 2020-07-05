美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

▲劉姓男子帶美工刀偷潛入一社區，暴力性侵來台觀光的越籍女子。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／彰化報導

劉姓男子因知悉彰化某社區大樓的進出方式，3月2日晚間他為滿足自己性慾，竟攜帶1把美工刀潛入該社區，隨機找一套房後入內性侵女房客。受害的22歲外籍女子起初聽到敲門聲，原以為是朋友來找，不疑有他直接開門，未料卻遭劉男持刀恐嚇性交，語言不通下她為了自保只能任由擺布。近日法院判決結果出爐，劉男被依法判處有期徒刑7年6月。

來台短期觀光、暫住友人家的22歲越籍女子涼涼（化名），3月2日晚間聽到門外有敲門聲，以為是朋友來找，沒有多想上前開門，怎料門一開，就遭劉姓男子持美工刀硬闖入房間內。劉男一進門，隨即將長褲拉鍊拉下，以手比劃嘴巴及下體，暗示要涼涼替他性服務。

涼涼當下整個嚇傻，用盡全力想將劉男趕走，孰料，此時劉男卻凶狠奪走她手機，將其重摔在地，斷了她的求救路，隨後更直接取出外套口袋內的美工刀，將刀片推出後舉在胸前，一手壓住涼涼頭部，逼迫她聽從指令。

涼涼深怕不服會有生命危險，只好任由擺布、乖乖照做，遭劉男硬上得逞。事畢，劉男一聽房外疑有聲響，擔心東窗事發，向涼涼下跪後起身逃逸，而涼涼脫困後則趕緊聯絡在台友人，以英文向友人哭訴事發經過，並報警處理。

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▲劉姓男子帶美工刀偷潛入一社區，暴力性侵來台觀光的越籍女子。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

警詢時，劉男坦承犯行，並表示因過去有來過該社區買春，所以知道大門旁花圃藏放感應磁扣，可以自由進出。法官勘驗涼涼的驗傷單及社區附近監視器畫面，認定劉男犯行屬實，審結依攜帶兇器侵入住宅強制性交罪，判他有期徒刑7年6月。全案仍可上訴。

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