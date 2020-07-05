　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市劉姓男子3年前謊稱單身與不知情女子交往，後來女子查出劉為人夫後要分手，被劉男開車載至摩鐵毆打性侵，還要求10萬元做為「對她好的代價」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲劉姓男子帶美工刀偷潛入一社區，暴力性侵來台觀光的越籍女子。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／彰化報導

劉姓男子因知悉彰化某社區大樓的進出方式，3月2日晚間他為滿足自己性慾，竟攜帶1把美工刀潛入該社區，隨機找一套房後入內性侵女房客。受害的22歲外籍女子起初聽到敲門聲，原以為是朋友來找，不疑有他直接開門，未料卻遭劉男持刀恐嚇性交，語言不通下她為了自保只能任由擺布。近日法院判決結果出爐，劉男被依法判處有期徒刑7年6月。

來台短期觀光、暫住友人家的22歲越籍女子涼涼（化名），3月2日晚間聽到門外有敲門聲，以為是朋友來找，沒有多想上前開門，怎料門一開，就遭劉姓男子持美工刀硬闖入房間內。劉男一進門，隨即將長褲拉鍊拉下，以手比劃嘴巴及下體，暗示要涼涼替他性服務。

涼涼當下整個嚇傻，用盡全力想將劉男趕走，孰料，此時劉男卻凶狠奪走她手機，將其重摔在地，斷了她的求救路，隨後更直接取出外套口袋內的美工刀，將刀片推出後舉在胸前，一手壓住涼涼頭部，逼迫她聽從指令。

涼涼深怕不服會有生命危險，只好任由擺布、乖乖照做，遭劉男硬上得逞。事畢，劉男一聽房外疑有聲響，擔心東窗事發，向涼涼下跪後起身逃逸，而涼涼脫困後則趕緊聯絡在台友人，以英文向友人哭訴事發經過，並報警處理。

►偷偷分享少女秘密！

▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲劉姓男子帶美工刀偷潛入一社區，暴力性侵來台觀光的越籍女子。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

警詢時，劉男坦承犯行，並表示因過去有來過該社區買春，所以知道大門旁花圃藏放感應磁扣，可以自由進出。法官勘驗涼涼的驗傷單及社區附近監視器畫面，認定劉男犯行屬實，審結依攜帶兇器侵入住宅強制性交罪，判他有期徒刑7年6月。全案仍可上訴。

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她
快訊／海軍陸戰隊操演意外　上士陳志榮宣告不治
花博公園動漫展「沒穿內褲」！　假coser妹「神隱1天」火辣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡

台東天后宮觀音神像珍珠項鍊遭竊　竊賊「住院手環」露餡

溪水暴漲！5男女受困桃園四稜野溪溫泉 警消摸黑救回

快訊／台東廟宇迎接香客鞭炮太旺　旁邊資源回收廠燒起來

苗栗男整地失聯　警在草叢邊找到遺體...疑中暑倒地遭火吻

原本不妥協！衛生局女員工墜樓亡　王奕凱曝「一週被搞到崩潰」：她其實想活著

下交流道遇雙叉路…他選「新中間路線」！網歪樓猜駕駛星座：是雙魚齁

快訊／板橋汽車追撞機車！20歲騎士「噴飛倒臥血泊」命危　殘骸碎滿地

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡

台東天后宮觀音神像珍珠項鍊遭竊　竊賊「住院手環」露餡

溪水暴漲！5男女受困桃園四稜野溪溫泉 警消摸黑救回

快訊／台東廟宇迎接香客鞭炮太旺　旁邊資源回收廠燒起來

苗栗男整地失聯　警在草叢邊找到遺體...疑中暑倒地遭火吻

原本不妥協！衛生局女員工墜樓亡　王奕凱曝「一週被搞到崩潰」：她其實想活著

下交流道遇雙叉路…他選「新中間路線」！網歪樓猜駕駛星座：是雙魚齁

快訊／板橋汽車追撞機車！20歲騎士「噴飛倒臥血泊」命危　殘骸碎滿地

恐怖雷擊！印度北部單日46人被劈死　官方曝罹難者身分

假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她

中職／OPEN小將15歲　萊恩送行李裝備袋、魚頭君送芒果

陳志榮上士、蔡博宇上兵殉職　海軍：全力協助追晉、撫卹

竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

金門海巡驚見「未爆彈」於沙灘露出　緊急拉封鎖線！現場畫面曝光

曾敬驊、陳昊森互認「有心動」　一起去同志酒吧感情增溫

便秘一直想打嗝！他忍2個月...醫檢查見「超驚悚畫面」：整顆頂到

中職／忍心吃下去嗎？　統一獅推出萊恩造型雞蛋糕

快訊／海軍陸戰隊操演意外2死　上士陳志榮宣告不治

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

社會熱門新聞

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

衛生局女員工墜樓亡　正宮發文反擊了

「嗯」＝同意？已婚軍人性侵學妹慘了

即／花蓮吉安公園談判傳槍響　1死1重傷

台中國二妹超商被摸胸！影片全錄下…教育局秒介入

即／板橋汽車追撞機車！20歲騎士命危

衛生局墜樓女員工控性侵　機構執行長遭解職

「全都冰淇淋做的？」　3警騎車停陰涼處下場慘了

報案三聯單曝光！正宮嗆衛生局女員工：用意為何

更多熱門

相關新聞

市議員助理企圖性侵友人女友　還冷喊：就玩玩嘛

市議員助理企圖性侵友人女友　還冷喊：就玩玩嘛

王姓市議員助理與友人阿宏（化名）相約歡唱飲酒，期間阿宏的女友小凡（化名）也在場，而結束後，王男稱自己有醉意，無法自行回家，於是借住小凡租屋處。3人返回住處後，阿宏先行入睡，孰料，王男竟趁機對小凡伸出狼爪，所幸小凡呼救以及阿宏驚醒，王男才罷手。法官審理後，依趁機性交未遂罪判王男1年10個月徒刑。

狼師性侵國中男生！停聘期間還去兼差

狼師性侵國中男生！停聘期間還去兼差

刺客教條電玩商爆性侵醜聞！2副總裁下台

刺客教條電玩商爆性侵醜聞！2副總裁下台

性侵女友妹妹被判刑　男子上訴理由超奇葩

性侵女友妹妹被判刑　男子上訴理由超奇葩

女指控性侵報警遭女警恐嚇拖延製作筆錄！

女指控性侵報警遭女警恐嚇拖延製作筆錄！

關鍵字：

美工刀外籍社區侵入性侵強暴

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

實況主Reckful自殺身亡

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面