學校裝冷氣中央請客地方部分買單？　台南藍軍要求中央全額買單

▲中央宣布全國國中小學全面裝冷氣，國民黨台南市議員蔡育輝等人表示肯定，但要求中央能全額買單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞暑宣布全國國中小裝冷氣，台南市議員蔡育輝、李鎮國、蔡淑惠、林燕祝開記者表示肯定，並指出藍軍多年持續爭取裝設冷氣，地方都說沒錢，中央終於同意買單，但只部分買單，市府還要拿出12％約2億配合款，將造成困窘的地方財政雪上加霜，藍軍請中央全額買單，若要裝冷氣請從最熱的台南開始。

蔡育輝、李鎮國、蔡淑惠、林燕祝議員聯合召開『吹吹吹吹沒風，衝衝衝衝過頭』記者會，請教育局參議林谷達、簡文達科長列席。蔡淑惠開門見山的詢問教育局官員，是7日才突然被民進黨中央告知學校要裝冷氣，還是早就準備好了？參議林谷達說，確定7日才被告知，9日要到教育部開會。

蔡淑惠指出，行政院這樣子的一個宣布，缺乏完整配套，樂觀其成之餘，應深思學校電力電線安全性如何，尤其是老舊學校。其次，各縣市地方政府的財政負荷是不是能夠去因應？每一年增加的電費要怎麼樣去因應？全國的電力巔峰時期能夠負荷嗎？

李鎮國表示，國中小學校裝冷氣，造福學子，我們給予肯定，但請中央全額買單，不要因為地方突然還要被迫編列配合款，造成原本財政就困窘的地方雪上加霜，除購置裝設預算外，將來電費增加勢必教育局還要再編列預算，尤其是維修更是非常大的問題，預算是否要編？電力不足情形下，核電、火力發電全開，將會導致太陽能發電，許多設限的地方必須於與放行，在一些先天條件不足下，會產生一連串連鎖反應，民進黨中央應該更審慎些，建議冷氣費用中央全額補助。

林燕祝說7日裝冷氣新聞一出電話接不完，家長們問真的由中央買單嗎？大家要她積極爭取從永康先裝，既然是中央政策她請中央全額買單，更請中央從最熱的南部開始執行冷氣政策，尤其台南應該先裝，但她憂心的是就算裝了冷氣，未來會不會跟台南市府一樣，規定一定要到28度才能開冷氣，現在大眾關切的電力是否充足更是現實面問題，今年台南就發生一起讓外界傻眼的狀況，月前國小畢業典禮，黃偉哲市長到大灣國小頒發聯合市長獎，家長各個打扮得美美的，結果市長獎頒到一半，突然碰的一聲大跳電，家長揮汗如雨，學校搶修1個多小時無效，還是不得不讓頒獎改期，一個畢業典禮都跳電，全市學校都裝冷氣電力夠嗎？

蔡育輝指出，台南藍軍持續為地方學校爭取裝設冷氣，市政府都說預算有限，溪南部分國中小有冷氣，溪北則是一間都沒有冷氣，現在全台南市國中小共有8千間需要裝設冷氣，為了推動太陽光電，台電饋線怎解決，難度這麼高的工程，兩年內真的可以完成？他建議台南市政府一區一區的找專業優質的廠商參與招標，不要圍標，不要轉包，電力、預算負荷等問題要超前部署。



教育局參議林谷達說明，教育局7日才被中央政府告知學校要裝冷氣，16億元的預算中，台南市政府要配合12％，2億元左右的配合款，未來若執行會全市同步執行，9日到教育部開會研議會爭取從台南優先裝設冷氣。

台南市長黃偉哲指出，現在要盤點出台南市教室總共有大概8600多間需要裝設冷氣，那總共冷氣的經費盤點起來大概8億5千萬，但是需要改善電力，電力改善經費需要6億元，總共將近是14.5億。那這部分因為根據中央的標準，台南是屬於財政狀況第三級，也就是中央補助百分之88，台南市負擔百分之12。

依照這樣的比例，台南市要負擔兩億多，中央補助12億，但是因為接下來後續的電費以及冷氣的使用以及維修，中央如果有制定全國統一的標準，譬如說達到溫度幾度就不要開冷氣的話，那台南市就依照這個標準，如果中央沒有制定統一的標準，台南市也會制定相關的標準。

至於冷氣的維修還有電費的支付，也要看中央的部分，維修台南市希望冷氣中央招標的時候，冷氣要有比較長的保固期，那這樣廠商可以維修。電費的話，如果中央願意全額補助，市府尊重也樂觀其成。中央如果沒有全額補助的話，在使用者付費原則，變成中央補助部分，還有地方、還有使用者，三方面共同來負擔這個電費。當然希望是節電，也不要造成能源過度浪費，所以使用的方法有統一的標準會比較好。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯