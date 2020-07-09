42萬紙鈔藏廁所！5年後進水21萬發霉　屋主怨：一分開就壞了

10万元纸币藏厕所霉掉一半 他急得直奔银行.. 现在正值 #上海 的梅雨季节，家里除了潮湿还是潮湿，而且像木制家具、地板还会因为太过于潮湿而滋生细菌，发霉变质，让人很是烦恼。这不，最近家住嘉定的张先生遇到了一件更烦恼的事情，原来前几天他发现，存放在家中四五年的5万元纸币“发霉”了，这可让他心急如焚，这5万元对于老两口来说也不是笔小数目，如今发霉破损，还能不能用呢？ 由看看新闻Knews 發佈於 2020年7月7日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

大陸上海市嘉定區張姓男子5年前在家中廁所藏了人民幣10萬元的紙鈔，沒想到最近因為廁所進水的關係，鈔票竟然有一半都發霉、腐壞，嚇得他趕緊捧著錢到銀行求助，所幸經過銀行人員4個小時的處理，總算將這筆「發霉」的錢處理好並存入帳戶。

根據《看看新聞》報導，中國農業銀行嘉定分行的行員李順偉坦言，張男帶來的紙鈔主要是發霉的狀況比較嚴重，黏在一起很難分開，但有一些已經腐壞了，如果腐壞狀況太過嚴重，基本上就無法兌換。

▲張男帶著500張發霉的鈔票衝去銀行求助。（示意圖／記者白珈陽攝，與本案無關）

張男聲稱，5年前他在家中的廁所櫥櫃藏了人民幣10萬元（約新台幣42萬元），最近因為廁所進水，變得比較潮溼，導致一半的紙鈔發霉，「上面的5萬（約新台幣21萬元）沒有壞，下面的5萬元我在家弄了好久，弄了2、3天都分不開，分開就壞了。」

為了解決張男的問題，銀行派專人清點4小時，總算將發霉的紙鈔全都救了回來，並存入他的帳戶保存。消息經過媒體報導傳開後，大陸網友們大多覺得很扯，紛紛留言調侃他，「真是富人多忘事」、「什麼年代了還有人存紙鈔？」、「如果不是股市大漲，估計他還想不起來有這些錢」、「誰會沒事把錢藏在廁所啦」。