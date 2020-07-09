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新安江水庫首次9孔洩洪！河水狂湧「30萬人受災」　12村落被淹　

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記者蔡儀潔／綜合報導

大陸南方地區連續降雨，不少省市暴雨成災，浙江杭州建德市新安江水庫因水位已超過警戒綫，當局決定開閘洩洪，大量千島湖湖水從大壩而下，當地8個鄉鎮（街道）共30萬人受到影響，9孔洩洪後至今受淹村落12個，農作物受災面積約9800畝，受淹企業商戶41家。

▲▼新安江水庫洩洪。（圖／翻攝自秒拍）

▲滾滾河水。（圖／翻攝自秒拍）

據《杭州新聞》報導，建德市人民政府防汛防旱指揮部發布要求新安江水庫需開啟3孔洩洪，到8日更開啟史上首次的9孔洩洪，統計顯示，水位達108.40公尺，超汛限水位1.90公尺，下泄流量7680立方公尺每秒；白沙水位站8日累計上漲1.24公尺至30.93公尺；源口32.11公尺，8日累計上漲1.05公尺；梅城24.45公尺，8日上漲0.63公尺；馬目大橋25.00公尺，上漲0.77公尺。

▼新安江水庫從3孔洩洪增至9孔。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼新安江水庫洩洪。（圖／翻攝自秒拍）

報導指出，建德市受洩洪影響鄉鎮共8個，受影響人員約30萬人。9孔洩洪後至今，受淹村落12個，農作物受災面積約9800畝，受淹企業商戶41家。據初步估算，農業、工礦企業、基礎設施、公益設施、私人財產等方面損失初步統計約1.24億元，後續仍在統計當中。

▲▼新安江水庫洩洪。（圖／翻攝自秒拍）

▲下游水位線升高，場面驚人。（圖／翻攝自秒拍）

拱新路、浙西巷附近沿江屋苑出現進水情況，白章線等沿江道路部分遭淹，至於部分地勢較低的老屋苑，最高的水位達約3公尺左右，消防部門已開始抽水作業。人員轉移方面，全市共轉移9060人，另有4家沿江酒店7日晚7時前全部關停，313名房客均安全轉移。

目前，全市共發動黨員幹部、志願者、巡查人員約8.7萬人次，排查隱患1142處（新增923處），政府救援力量包括綜合性消防救援隊伍、民兵應急連、公路搶險應急救援大隊等專業救援隊伍、鄉鎮（街道）綜合性應急救援隊伍；另有社會救援隊伍7支300人參與抗洪救災工作。

▲▼新安江水庫洩洪。（圖／翻攝自秒拍）

▲洩洪出現了罕見的飛魚現象。（圖／翻攝自秒拍）

另一方面，河水的巨大衝擊將上游的「胖頭魚」飛到空中，出現了罕見的飛魚現象，不少居民得知後，不顧惡劣天氣前往水庫撈魚，有人收穫到近10至15公斤重的胖頭魚。

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