房仲下班偷車「想看破案速度有多快」　警一聽表情逐漸母湯

記者黃翊婷／綜合報導

在廣西壯族自治區北海市某地產公司任職的楊姓房仲，上月24日晚間8時許下班時看到路邊有一輛沒有拔鑰匙的電動車，竟然找來李姓同事一起偷車，等到20個小時後警方找上門，他才說出原因，原來只是想「實驗」警方破案的速度有多快。

▲說起楊男的偷車理由，警員一度講到差點笑場。（圖／翻攝自看看新聞）

根據《看看新聞》報導，電動車車主梁姓婦人6月24日騎車前往北海市海景大道附近遊玩，當日晚間準備離開時發現車子被偷了，於是立即報警。北海市公安局高德派出所民警很快就鎖定兩名可疑男子，循線追查果然在附近社區的地下室找到失竊車輛，為了抓捕竊賊，乾脆原地蹲點，最後總算逮住前來取車的兩人。

犯案的楊男進了派出所並說出偷車原因，卻讓警方聽到差點笑出來。原來他的朋友先前被偷了一輛電動車，至今都還沒有破案，心生怨氣才想來「實驗」，看警方破案的速度有多快，結果不到20小時就被逮住了，「我就想看看破案快不快，不想偷了賣錢，也沒用，賣不了幾個錢這玩意。」

楊男表示，事發當天晚間8時許他已經下班了，走在路上時發現梁女的電動車鑰匙沒拔，因此想起朋友遭竊的事情，於是找來李姓同事一起把車騎走，並藏在自己代理銷售的某大樓地下車庫裡。最後他與同事都被警方依法刑拘，全案目前仍在審理當中。

大陸網友們看完整件事情的來龍去脈，紛紛在相關新聞底下留言吐槽，「這說明他經驗不到位」、「人家有後台，你沒有，所以你很快被抓了」。但也有網友不相信楊男的說詞，認為他就是想偷了賣掉，被抓之後隨便掰個理由給自己台階下罷了。