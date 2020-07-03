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We愛攜手台北電影節　青年導演「正在拍片的我」講座雲連線

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▲▼今年We愛首度與台北電影節合作，邀請往屆獲獎或入圍的青年創作者，出席聆聽台北電影節6月28日「正在拍片的我」講座。（圖／We愛提供）

▲We愛首度與台北電影節合作，邀請往屆獲獎或入圍的青年創作者，出席聆聽台北電影節6月28日「正在拍片的我」講座。（圖／We愛提供）

記者陳政錄／台北報導

We愛．兩岸青年短片大賽今年邁入第四屆，為鼓勵更多懷揣電影夢想的青年能勇敢追夢，今年We愛首度與台北電影節合作，邀請往屆獲獎或入圍的青年創作者，出席聆聽台北電影節6月28日「正在拍片的我」講座，並加入視訊連線的形式，邀請來自上海、北京、太原等城市的大陸青年創作者參與。

「正在拍片的我」講座，分為短片、動畫片、紀錄片、劇情長片四類，邀請23位第一次作品入圍或受邀作為觀摩片的青年導演，分享他們的創作初衷、拍片最害怕的事，甚而踏入影視市場後面臨的難處、最想拍攝的一部長片夢想等議題。

▲▼今年We愛首度與台北電影節合作，邀請往屆獲獎或入圍的青年創作者，出席聆聽台北電影節6月28日「正在拍片的我」講座。（圖／We愛提供）

▲兩岸青年導演在講座舉辦時「雲連線」。（圖／We愛提供，下同）

講座上，兩岸青年導演突破空間限制，一起探討影視創作經驗，透過網路的連結，讓彼此熱愛拍片的心更加貼近。

短片組講座嘉賓郭昱辰是We愛．第一屆的入圍導演、第二屆的We愛獎得主，此次以《殘山剩水》一片受邀作為台北電影節影展單元「明日台灣：台灣短SHOW」觀摩片。主辦方表示，郭昱辰從學生時代的純藝術片創作，在經歷過對未來與創作的迷茫探索後，如今的作品加入了對人性的感悟，深刻了說故事的能力，逐漸在藝術片與商業片中，取得靈感的創作平衡。

台北電影節特別於講座分享時，規劃交流環節，讓線上參與的We愛大陸青年導演能對各組的講座嘉賓提問互動，大家圍繞著未來拍長片的題材、有哪些電影作品值得一直研究做功課、如何保持創作的動力和欲望、紀錄片的切入角度、如何從短片進到長片的創作之路…等進行交流，進而達到We愛與台北電影節的合作初衷，鼓勵更多青年創作者勇於表達自我、突破以往框架。

講座結束後，為了讓We愛的青年導演們能與講座嘉賓、電影導演們面對面交流，主辦方還規劃了「We 愛之夜」，透過輕鬆的氣氛催化，更能讓青年創作者放鬆的與電影導演們暢談，闡述創作想法、吸取前輩經驗，收穫更多實務技能及經驗，進而促成一些合作機會，讓他們距離拍長片的夢想更進一步。

►他奶奶的美麗小秘訣喔

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲▼今年We愛首度與台北電影節合作，邀請往屆獲獎或入圍的青年創作者，出席聆聽台北電影節6月28日「正在拍片的我」講座。（圖／We愛提供）

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