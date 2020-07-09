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Gap夏日大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折

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Gap夏季大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

全面4折起毫不手軟 官網、線上商城優惠同步開跑 輕鬆豐富夏日穿搭！
連假甫過，氣溫不斷升高之際，美式休閒服飾品牌Gap將以一連串火熱折扣陪伴消費者對抗酷暑，滿足大眾漸漸踏出家門的後疫情時代。Gap夏日大減價於7月9日正式祭出超殺優惠，全場商品全場4折起，更多精選商品NT198起！手刀必衝的夏日驚喜將在Gap全台門市和gap.tw官網及線上商城同步展開，打包夏日行頭無負擔。更多資訊請關注Gap Taiwan官方粉絲團，也可加入官方Instagram帳號GapTaiwan。

▲▼GAP,夏季折扣,穿搭,美式休閒。（圖／GAP提供）

▲Gap經典繽紛LOGO T恤NT$349元起！

Gap夏季大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折（圖／品牌提供）

▲永不退流行的歐美風細肩背心及舒適運動套裝同樣在5折優惠中，讓女生在今年夏天盡情耍辣

Gap最經典的美式Logo T恤，從大人到小孩皆有繽紛色彩的選擇，NT$349元即可入手！女裝系列中，夏天最適合穿出門的One Piece洋裝及藍染綁帶褲裝皆享有全面4折起的優惠，而於今年初推出的1969經典高級牛仔系列，女款洋裝更推出低至2折、NT$798元就能擁有適合夏天的質感洋裝，不論是出遊或上班都能兼顧舒適與典雅氣質。同樣在Gap夏日減價列車中的單品也有針對歐美系女孩，提供永不退流行的歐美風細肩背心及舒適運動套裝，讓女生在今年夏天盡情耍辣，輕鬆打造辣妹裝扮。

Gap夏季大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折（圖／品牌提供）

▲男裝部分精選商品低至2折，百搭短褲不到NT$600元即可入手，富含海島風情的多款花襯衫全面4折起

Gap夏季大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折（圖／品牌提供）

▲1969經典高級牛仔系列及超帥卡其連帽上衣皆列入4折優惠列車中

針對男性的折扣商品，多款水洗牛仔長褲及吊帶褲低至2折優惠；同時為迎接夏日，首波提供多色百搭短褲，4折優惠後不到NT$600元即可入手，成為男士們最簡單不失時髦的夏日行頭，部分精選的必入坑單品同樣列入4折優惠中，1969系列經典高級牛仔外套減價後只要NT$1298元，原價近NT5,000元的卡其連帽上衣，折扣後也只要NT$2,000元有找。而條紋控也有福了，上回沒搶到，今回從襯衫到POLO衫，以及夏天老愛往沙灘衝的陽光男孩，富含海島風情的多款花襯衫全面4折起，輕鬆展現夏日活力，演繹帥氣的海島王子風範，絕為今夏購買清單首選。

Gap夏季大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折（圖／品牌提供）

▲最受小孩喜愛的米奇聯名系列及Marvel系列T恤皆享正價商品優惠5折

童裝方面，Gap貼心地將廣受小寶貝們喜愛的Marvel系列與米奇聯名系列納入夏季大減價優惠中！不到NT$400元，即可讓小朋友們化身超級英雄，帶著滿滿的能量，活力旺盛地參與夏日裝扮大作戰；最受小女生歡迎的米奇系列也將以半價優惠打造最舒適可愛的夏日Look！

夏日大減價於全台GAP門市和Gap台灣官網及Yahoo! Gap官方旗艦店 7月9日同步開跑

一年一度的夏日減價列車於7/9正式開跑，全台Gap門市商品4折起，更多精選商品2折起，消費者準備手刀衝刺！除了實體門市優惠火熱，線上商城折扣也不會輸！Gap台灣官網及Yahoo! Gap官方旗艦店皆祭出超狂夏折扣季，線上線下超值優惠一同妝點的夏季衣櫥！詳細資訊如下：

1. Gap實體門市全面商品4折起，更多精選商品低至2折起。
2. Gap台灣官網推出狂夏折扣季，全場商品$198元起。
3. Yahoo!奇摩超級商城－Gap官方旗艦店全場3折起，同步祭出現領現用$77元折價券及滿額$499免運等多項優惠。

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關鍵字：

GAP夏季折扣穿搭美式休閒

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