中國拒絕參加「美俄核裁軍」談判　指控美國擁有20倍核武

▲中國拒絕參加美俄的核裁軍談判。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部軍控司司長傅聰就中國加入《武器貿易條約》中美俄三方軍控談判、美國發布「2020年軍控遵約報告」等問題舉行中外媒體吹風會，闡述中方立場主張。傅聰表示，中方無意參加美俄之間的雙邊談判，美國的核武數量是中國的20倍，不存在著參與談判的條件。

傅聰指出，中方無意參加美俄之間的雙邊談判。中國與美俄核武器數量完全不在一個量級，現階段要求中方參加與美俄的核裁軍談判並不現實。中方呼籲美方盡快積極回應俄方關於延期《新削減戰略武器條約》的訴求，在此基礎上進一步削減其龐大的核武庫，為其他核武器國家參加核裁軍談判創造條件。

傅聰引用「瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所」及「美國科學家聯盟」等知名智庫的統計，美國目前約有5800枚核彈頭，相當於中國核彈頭數量的20倍。

▲傅聰指控美軍擁有的核武，是中國的20倍。（圖／達志影像／美聯社）



傅聰對美國提出指控，美方十分清楚中美核武庫在質和量上存在巨大差距，但美方仍在竭力擴大這一差距。為進一步升級核武庫，包括核彈頭及運載系統，美國計劃在2019年至2029年花費約4940億美元，未來30年可能達到1.2兆美元（折合新台幣35兆）。

炒作「中國因素」只是美方轉移國際注意力的把戲，意在為其退出《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）製造藉口。美方在此前退出其他軍控條約時，也一再玩弄這樣的把戲。美方的真實目的是要擺脫一切可能的束縛，謀求對任何現實或假想對手的絕對軍事優勢。

傅聰強調，中方不參加所謂的三方談判，並不意味著中方拒絕參與國際核裁軍努力，恰恰相反，中方一直在聯合國和日內瓦裁軍談判會議積極倡導核裁軍，並倡議五核國就核政策和降低核風險開展討論。中國還正推動五核國重申雷根（Ronald Wilson Reagan）和戈巴契夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）提出的「核戰爭打不贏也打不得」理念。令人遺憾的是，美方始終拒絕重申這一美自己曾提出的理念。這一簡單的事實很說明問題。

傅聰表示，中方隨時準備在中國、俄羅斯、美國、英國、法國參加的五核國框架內討論所有涉及戰略穩定及降低核風險的問題。

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