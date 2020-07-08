美國核武是中國的20倍！北京稱「若裁到中國水平」：樂於隔天就加入三方軍控談判

▲中國外交部軍控司司長傅聰。（圖／翻攝中國外交部，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國此前多次邀請中方參加與俄羅斯的三邊軍控談判，卻不斷遭到拒絕。對此，中國外交部軍控司司長傅聰今（8）日強調，據各知名智庫統計，美國目前擁有的核彈頭「相當於中國的20倍」，如果美國願意將其核武庫削減到中國的水平，中國將「樂於」與美俄進行核武軍備控制談判，「但我們知道這種事不會發生」。

傅聰今日就中國加入《武器貿易條約》、中美俄三邊軍控談判、美國發布「2020年軍控遵約報告」等問題舉行中外媒體吹風會，闡述中方立場主張。

「中方無意參加美俄之間的雙邊談判。」傅聰重申，中國與美俄核武器數量「完全不在一個量級」，現階段要求中方參加與美俄的核裁軍談判「並不現實」，但這不意味著中方拒絕參與國際核裁軍努力。

他說，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所及美國科學家聯盟等知名智庫的統計，美國目前約有5800枚核彈頭，相當於中國核彈頭數量的20倍，因此中國沒興趣加入美俄的軍控談判。

值得注意的是，傅聰表示，如果美國願意將核武器降至中國的水平，「中國將樂意在隔天就參與，但實際上我們都知道這種事不會發生」。他呼籲美方盡快積極回應俄方關於延期《新削減戰略武器條約》的訴求，在此基礎上進一步削減其龐大的核武庫，為其他核武器國家參加核裁軍談判創造條件。

「中方一直在聯合國和日內瓦裁軍談判會議積極倡導核裁軍，並倡議五核國就核政策和降低核風險開展討論。」傅聰強調，中方隨時準備在中國、俄羅斯、美國、英國、法國參加的五核國框架內討論所有涉及戰略穩定及降低核風險的問題。

►台北凱撒大飯店吃到飽