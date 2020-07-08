苦雨下降　熊本八旬夫將救援繩留給妻，自己被洪水沖走

▲井上三郎和妻子井上節子的合影。(圖／翻攝自NHK News Web)

國際中心／綜合報導

日本熊本縣遭逢暴雨，洪水氾濫，截至目前已造成至少57人死亡、17人失蹤。就在洪水肆虐之時，發生了一個感人的故事。 一名81歲的長者在逃生時，選擇把唯一的救援繩留給妻子，他自己最後被洪水沖走……。

「日本放送協會」(NHK)周二(7日)報導，事情發生在4日。當天上午9點左右，為了躲避洪水，井上三郎和妻子井上節子離開自家房屋，前往安置所避難。但由於當時洪水高漲，二人被困在半路無法離開。

報導指出稱，附近居民發現了他們，拋扔過去一根繩子，試圖將他們拉到安全的地方。拿到繩子後，三郎選擇讓節子先脫臉，將繩子綁在節子的手腕上。但就在節子獲救後，三郎卻被強烈的洪水沖走了 。據NHK消息，三郎被發現時已經沒有生命跡象。

事發後，節子十分悲痛。她告訴NHK，丈夫被洪水沖走的畫面一直在她腦海中浮現。她說：「我們出門時總是在一起。我一直都是如此的依賴他，現在只剩我一個人，我該怎麼辦？我今天去寺廟向他的遺骨道別時，對他說『請你不要走』。我還記得，他被洪水沖走時那無力的身影，這幅畫面至今仍烙印在我的腦海裡。」報導稱，節子在說這番話時語氣止不住的顫抖。

據指出，井上三郎個性溫柔和善，深受鄰居及好友的讚譽。他和節子每天都會在人吉市內的公園一起散步，所以也被鄰居們形容是「恩愛夫妻」。