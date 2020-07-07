球磨川11處潰堤！混濁河水沖毀公路…熊本49死11失蹤　千頃土地泡水中

▲熊本路面因洪水崩塌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

受到梅雨鋒面影響，日本九州地區連日降下致災性大雨，導致各地接連發生河川氾濫、土石流等情況，截至目前造成熊本縣49人死亡、11人下落不明，當局也對122萬人發出疏散指示。氣象廳表示，鋒面將在西日本至東北地區停留至8日，鋒面活動頻繁狀態將會持續。

根據《共同社》報導，日本氣象廳對崎、佐賀、福岡3縣發佈最高5級的大雨特別警報。截至6日晚間8時，已對以上三縣共122萬人發出疏散指示。另外福岡縣添田町附近河流氾濫，周邊道路全被淹沒，長崎市也有路面崩塌、民宅受損的狀況發生。

▲日本九州連日豪雨引發洪水與土石流。（圖／路透）



災情嚴重的熊本縣共有49人死亡、11人下落不明、1人心肺停止；其中14人是「千壽園」安養院的住民與工作人員。截至目前熊本縣球磨川有11處潰堤、6100戶民宅在洪水中受損、全縣有1060公頃的土地泡在水中、11座橋樑遭沖毀，還有3570戶停電，恢復時間未定。

熊本當地災害管理官員宮本茂（Tsubasa Miyamoto）表示，由於熊本縣天氣惡劣，阻礙部分救援工作，空中緊急直升機的任務也被迫取消。鹿兒島消防人員也說，湍急混濁的河水也讓搜救艇的工作變得更困難。

氣象廳指出，梅雨鋒面將在西日本至東北地區停留到8日前後，暖濕氣流導致大氣狀態不穩定，鋒面活動頻繁的狀態將持續；長崎、佐賀、福岡3縣再度發生土石流與洪水的機率相當高。