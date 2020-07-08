熊本豪雨釀54死　長野、岐阜「雨量破紀錄」已發布特別警報

▲日本熊本豪雨成災，仍有民眾受困等待救援，而目前暴雨從九州往東轉移。（圖／路透）

實習記者郭思妏／綜合報導

日本近日受到鋒面影響，岐阜縣及長野縣已連日暴雨，甚至出現洪水氾濫的情形，因此當地氣象廳針對這兩縣發布了最高等級「大雨特別警報」。此外，日本各地傳出災情，九州更因暴雨強襲而傷亡慘重，目前熊本縣內已造成54人死亡。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，目前在日本東部及宣布大雨警告的岐阜、長野縣出現了強降雨，截至目前竟已超過往年在七月所降下的雨量，許多地區都陸續發生泥沙災害。至於其他影響較小的地區，仍要保持警惕，並留在避難所等安全的地方。

日本氣象廳的數據指出，目前九州災害狀況特別嚴重，其中，熊本縣就釀54人喪命，分別為球磨村17死、人吉市18死、蘆北町10死、八代市4死、津奈木町1死 ，在山鹿市內，則有一對年約80歲的夫妻被淹死在車中，另外還有2具遺體疑似被大雨沖進海中。而在九州外的福岡縣大牟田市內，則發現有一名老婦及84歲的男子不幸死亡。除此之外，岐阜縣高山市已有5棟以上的建築物受到泥沙破壞。

▲九州地區遭受大雨強襲，道路都成泥濘。（圖／路透）

日本九州等地遭豪雨重創，部分地區降雨雖然已經停止或減弱，但由於地面鬆散和河堤受損，造成災害的風險仍然很高，所以尚未發布特別警告的地區，也需採取嚴格的預防措施來應對。