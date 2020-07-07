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東森購物「東妮寢飾」開館26折起　每日爆品限時價格比週年慶更狂

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東森購物「東妮寢飾旗艦館」（圖／翻攝自東森購物）

▲東妮寢飾進駐東森購物開館，7/7～7/13期間開館慶26折起，再加碼回饋10%東森幣。（圖／翻攝自東森購物網）

消費中心／台北報導

東森購物網今夏力邀「東妮寢飾」進駐開館，即日起上網輕鬆選購，就能佈置優雅舒適的溫馨臥房。為歡慶開館，東妮寢飾旗艦館首波優惠除了祭出居家好物450元起，7/7～7/13天天推出超殺限時優惠商品，再享加碼回饋10%東森幣、折價券、消費結帳滿額送限量贈品等獨家好康。

東妮寢飾此次開館誠意滿滿，推出年度熱銷排行榜的4大天王，7/7起每天推出獨家每日一物限搶商品，強打比週年慶更瘋狂的限時價格，宅在家動動手指頭，也能搶到限量爆款。

東森購物「東妮寢飾旗艦館」（圖／東森購物提供）

▲100%精梳棉雙人兩用被床包組（多款任選）原價7,960元，優惠價2,280元。點我購買

炎炎夏日，今年6月讓人熱到受不了，氣溫動不動上看36度，甚至突破38度，中央氣象局頻頻發布高溫警報，而台灣氣候炎熱潮濕，東妮寢飾研發出經SGS涼感認證的「冰咖啡紗涼感涼被」，環保冰咖啡紗可創造科技涼爽效果，冰涼觸感及舒柔透氣的特性，最適合在悶熱夏夜睡覺時蓋，享受舒爽好眠，且有湖濱散記、昕之飛揚、沐夏光茵、星月藍夜、森悠綠境、晨曉清境、微光蒔花等7種花色款式可任選，打造專屬的臥房風格。

東森購物「東妮寢飾旗艦館」（圖／東森購物提供）

▲100%精梳純棉涼被/冰咖啡紗涼感涼被－單人（多款任選），原價3,960元，優惠價1,080元。點我購買

夏天容易流汗，每天躺臥的寢具更要勤加清潔、經常替換，東妮寢飾品牌主打的熱銷品100%萊賽爾天絲兩用被床包組，標榜使用的萊賽爾天絲結合了人造纖維與天然纖維的優點，不僅比棉更吸水、比絲更柔軟、比麻更涼爽，還擁有吸濕透氣、天然抑菌、柔滑涼爽等親膚效果，推出後很受消費者青睞，推薦趁此檔入手。

東森購物「東妮寢飾旗艦館」（圖／東森購物提供）

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