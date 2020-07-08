得意狗好朋友繪畫比賽徵件近2000件　入圍名單公布搶先看

圖、文／東森購物提供

狗是人類最忠實的朋友，東森購物與旗下超人氣吉祥物「得意狗」聯手，舉辦第一屆得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽，讓孩子們盡情透過畫筆彩繪出與狗狗相處的點滴。今（8）日公布入圍名單，短短一個半月內共收到來自全台23縣市、近2,000件投稿作品，投稿小朋友年齡層偏布幼稚園至國小六年級，年紀最小的作者更只有2歲，可見得意狗的超人氣魅力。自 7/8（三）中午12:00至7/14（二）晚間23:59，開放網路人氣票選，入圍的小朋友更可以號召親朋好友至活動網站進行投票，完成投票即可獲得100枚東森幣（每人限領乙次），得票數最高的前3名，還可獲得東森購物提貨券3,000元及24色彩色筆組乙組，心動不如馬上行動，快手刀號召親友一起來投票響應！

東森購物舉辦首屆「得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽」，期望透過可愛的吉祥物「得意狗」形象，培養孩子們對繪畫的興趣，讓天馬行空、無拘無束的創作能夠盡情揮灑，因此邀請全國就讀幼稚園與國民小學的小朋友們踴躍報名參加，發揮想像力彩繪出與「得意狗」好朋友的互動相處，用實際行動友善汪星人。

今日公布初選入圍名單，每位入圍者即可獲得東森自然美超效保濕水光系列體驗包與12色蠟筆組乙組，入圍作品中充滿小朋友的可愛童趣的筆法、天真的想像以及各種形態樣貌的得意狗，透過天馬行空的運筆，得意狗化身成為小朋友們最好的朋友，在遊樂園、在學校或是在家中像個家人般親暱的玩在一起。即日起至7/14（二）晚間23:59，開放網路人氣票選，歡迎爸爸媽媽們號召親友為小朋友的作品拉票！

繪畫在啟蒙教育中有著相當重要，對於小朋友而言，繪畫不僅是發現生活中的美，更是孩子們觀察力、構圖能力、感受力與繪畫記憶水平的訓練！東森購物希望小朋友們透過畫筆，畫出與超人氣吉祥物「得意狗」相處的快樂時光，一起感受生活的美好。

首屆「得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽」自 7/8（三）12:00起至 7/14（二）23:59 期間開放人氣票選，歡迎爸爸媽媽們號召親朋好友為小朋友的作品拉票，除了小朋友參賽作品有機會入選人氣獎外，參與網路人氣票選投票的親朋好友，每人更可領取100枚東森幣！接下來將於7/15（三）12:00 公佈得獎名單，東森購物將於7/23（四）舉行頒獎典禮，更邀請到綜藝天王吳宗憲與吳姍儒 Sandy出席頒獎典禮，與小朋友同樂！

【人氣票選網站】https://events.ettoday.net/activity/2020ehsartcontest/

【活動網站】https://events.ettoday.net/activity/2020ehsartcontest/rules

