暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

▲袁山村今（8）日淩晨發生山體滑坡。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地連日降下大暴雨災情頻傳，湖北黃岡黃梅縣袁山村今（8）日淩晨發生山體滑坡（山崩），導致5戶9名群眾被活埋！另外，貴州今日也發生山崩，目前初步判斷7人失聯，6人受困，造成63戶民房受災。

▲5戶人家9名群眾被埋。（圖／央視新聞）

綜合陸媒報導，受特大暴雨影響，袁山村今天淩晨4點左右突發山體滑坡，導致5戶人家9名群眾被埋。目前當地緊急組織應急、公安、武警、衛生、醫療等力量參與救援，全力搶救被困群眾，該村其他40多名村民已全部轉移到安全地帶。現場有女子哭喊「我兒子被埋在裡面」，令人心碎。

▲救援工作仍在繼續 。（圖／央視新聞）

據悉，7月8日0時至6時，黃梅縣普降大暴雨200毫米以上，大河鎮最大達353毫米。現場區域呈倒V字型，塌方區域泥土非常松垮，仍有水土泥石滾落，救援正在進行中。

黃梅縣緊急通知今日午間發佈緊急通知，稱今年入梅以來，我縣遭遇4輪強降雨過程，截至8日5時，長江幹堤水位20.79公尺，已超警戒水位，37座大、中、小型水庫有36座溢洪，太白湖水位16.94公尺，已超保證水位，城區漬澇非常嚴重，山河民堤多處發生險情，天氣仍在持續降雨，江、河、湖、庫水位呈上升趨勢，已達到Ⅱ級回應級別。

▲貴州山體滑坡。（圖／翻攝自央視）

另外，貴州今日也發生山崩。據貴州銅仁松桃縣政府辦消息，今日松桃縣甘龍鎮石板村田堡組發生山體滑坡，造成停電通訊中斷。目前，初步判斷7人失聯，6人受困，造成63戶民房受災。人員傷亡和財產損失正在統計中，救援工作正在有序開展。