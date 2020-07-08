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年輕人不投民進黨原因曝光　蔡英文桃園、新竹支持者較多

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▲▼蔡英文出席「孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨8日下午舉行中常會，邀請到中興大學景觀學程副教授董建宏、政治大學社會學系副教授鄭力軒分析「從大數據分析看人口變遷與歷次大選變化」。根據報告內容，竹北、桃園，年輕人移居比率高，且支持總統蔡英文比率也高。

不過根據報告內容，近年都會區人口結構一直在改變，年輕人對政黨的黏著性沒有那麼高，特別是年輕人是「議題取向」。另外，在人口調動上，鄉下地方人口依舊不斷流失，而台北、台中的年輕人口沒有成長，年輕人多移向桃園、新竹。

在投票方面，為何選戰中年輕人投給蔡英文，但是沒有投給民進黨？根據報告內容，主因歸咎於，年輕人信任蔡英文，但認為可以把機會給小黨。

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