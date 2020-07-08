蔡英文被批不知檢討　民進黨拿《經濟學人》文章「笨蛋馬英九」反擊

▲《經濟學人》2012年出刊一篇題為「笨蛋馬英九」的報導。（圖／經濟學人網站）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九近日與總統蔡英文為港版國安法隔空交火，8日上午再次砲轟「蔡英文為什麼不檢討自己？」對此，民進黨晚間再翻出2012年知名國際期刊《經濟學人》題為「「Ma the bumbler」（笨蛋馬英九）的文章，嘲諷其8年執政表現。

針對馬英九上午砲轟蔡英文，「為何不檢討自己」一事，民進黨先是翻出「馬王政爭」，強調「你從來都不知道自己的問題是什麼，才留下許多問題讓國民黨承受，好險你已經卸任了」。

民進黨表示，「所以，當你在評論大法官可不可以參與和民間司改團體的政策溝通時，不要忘了中華民國打從民選總統以來，唯一一件，也是最嚴重的總統介入司法案件，就是你當年把檢察總長叫到總統官邸報告司法個案，並藉此發動黨內政爭，打擊政敵。」

此外，民進黨還翻出國際知名國際期刊「經濟學人」2012年題為「Ma the bumbler」（笨蛋馬英九）的報導嘲諷其8年執政表現。民進黨指出，國際媒體已經有清楚的定論，就不多討論。

這篇題為「Ma the bumbler」（笨蛋馬英九）的報導，在2012年11月16日刊出，馬上掀起討論，網友紛紛在《批踢踢實業坊》、各大論壇等討論自己總統被罵笨這事，該篇文章當時超過萬人按讚，甚至有網友說，「完了，總統的笨獲得國際認證了。」

這篇「Ma the bumbler」一開始就指出馬英九帶著很高的人民期待，2008年當上總統，並與對岸簽訂劃時代的協定，想要幫助台灣經濟邊緣化的問題。當時他的形象是很清廉的，有能力結束國民黨內的內鬥，加上對手前總統陳水扁因貪污被關，形成明顯的對比。

但是，馬英九滿意度明顯暴跌，跌到歷史新低13%（TVBS 民調中心數據）。整個台灣似乎出現一個共識：就是馬英九是個「無能的笨蛋」(ineffectual bumbler)。

接著，該報導也指出，2012年6月，馬英九提出油電雙漲政策，引爆第一波的人民怒潮。很少台灣人了解他為什麼要這樣做（儘管台電每年虧損數十億美元），面對民意的憤怒反彈，馬英九宣布12月的第二波電價調整緩漲。

此外，該文也提及，馬英九執政時期，經濟發展不如預期，633跳票，結果拿軍公教人員開刀，而在這之前更爆發馬的愛將林益世貪瀆數千萬，重創馬英九團隊的形象。文章最後還強調，雖然大選還有4年，目前可能的參選對手還沒有出現來攻擊馬，但這隨時可能發生，因為沒有人想要背負台灣目前經濟困境的責任，人民信任度也正每天往下掉。