「台獨女神」警政署前舉牌：警察白癡　臉書高調PO照挨告...法官判無罪

▲台獨女神郭潤庭於警政署前，舉牌「警察白癡」拍照PO網，遭網友舉報。（圖／翻攝郭潤庭臉書）

記者羅志華／台北報導

被譽為「台獨女神」的郭潤庭，身為獨派團體「FETN-蠻番島嶼社」發言人，一路參與多項陳抗活動，多次挨告妨害公務等罪，她又於2017年間，在警政署前舉牌「警察白癡」貼上臉書遭人檢舉，北檢依污辱公署等罪起訴，北院7月8日判她無罪。

據了解，郭女於案發時，不滿獨派宣傳活動遭警方壓制、驅離，才會到警政署前舉牌示意，於事後上傳張微笑舉著「警察白癡」的照片，卻引來部分網友不滿，將照片截圖像台北地檢署舉發。

郭潤庭到案時表示，她沒有罵特定警員，但檢察官認為，郭女雖無指名道姓罵哪位警員，但在警政署前舉標語，已涉及汙辱公署罪。

郭女歷來「戰績」不斷，曾抗議台大借場地給「中國好聲音」、闖入慈湖陵寢潑紅漆、對台大校長遴選發起「反管」活動、在臉書嘲諷國軍垃圾、在臉書發表殉職飛官「夕鶴」，更曾於前高雄市長韓國瑜在3月間、自港澳深廈之旅返台時，到機場抗議，並當場與韓粉阿伯爆發肢體衝突。

郭女先前因另案至北院出庭時，全程台語對話令人印象深刻，當時也一改在陳抗時的火爆，在庭上對發生衝突的員警表達歉意，如今舉牌「警察白癡」雖獲判無罪，但若不收斂言行，只怕還得道更多歉、面對更多案件。

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