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防接轎衝突！大甲媽回鑾今遶境彰化市　方仰寧：備「2個法寶」壓制

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記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽回鑾預計18日下午將進入彰化大埔路與永樂街，這也是警方部署維安的重點，去年還發生多起民眾妨礙公務事件，警方除了在鑾轎行經沿路加派警力維安，更在轄區對接轎群眾進行街頭法治教育，局長方仰寧在受訪時也強調，警方已備好束帶及防護型噴霧，只要一有衝突立即現場管束，一律逮捕送辦，絕不寬貸。

▲大甲媽上午到福寧宮排滿長長人龍鑽轎底。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大甲媽上午到福寧宮排滿長長人龍鑽轎底。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲大甲媽上午到福寧宮排滿長長人龍鑽轎底。（圖／記者唐詠絮攝）

大甲媽遶境第7天，回鑾上午進到員林市，雖然少了鞭炮聲但人氣依然不減，駐轎福寧宮停留2.5小時，等著進廟鑽轎底的人潮排隊擠滿了中山路，董事長顏清標提前在清晨7點進到福寧宮參拜媽祖，副董事長鄭銘坤則是隨著鑾轎進到福寧宮，警方在鑾轎行經路口加派警力維安，整個過程進行的相當平順。

▲大甲媽上午到福寧宮排滿長長人龍鑽轎底。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化警方指出，大甲媽祖遶境日前行經大村鄉發生民眾毆打36執士團，涉案民眾仍誤以為糾眾打架滋事，只要道歉和解即可息事寧人。不知刑法妨害秩序罪修法後改為公訴罪，包括首謀、動手及在場助勢者均有刑責，依據刑法第150條妨害秩序罪，聚眾3人以上施強暴脅迫者，首謀及下手者，處6月以上5年以下有期徒刑；在場助勢的人，處一年以下有期徒刑。

▲彰化警方在街頭進行法治教育。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化警方在街頭進行法治教育。（圖／記者唐詠絮翻攝）

局長方仰寧也說，下午鑾轎將進入彰化市，往年大埔路與永樂街為了交接轎起衝突，「交接轎」就是交轎的人想讓媽祖在自己的地頭留久一點，而接轎的人則想要趕快接到媽祖鑾轎，雙方一來一往間，都有可能發生衝突，因此已經備妥束帶及防護型噴霧劑來壓制滋事者，也希望不要再有搶轎情形發生。

▲彰化警方在街頭進行法治教育。（圖／彰化縣警局提供）

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