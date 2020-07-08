誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身…「陰陽雙修」N次懷孕墮胎

▲多名女信徒被騙。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省漯河市溫姓男子創立「日月氣功」，聲稱跟他練習「日月氣功」能避免疾病、災害和死亡。他編造「陰陽雙修增加功力」等邪說蠱惑信徒，採取精神控制和強制手段，對8名女信徒多次性侵，並導致其中2人多次懷孕墮胎，此外，還採取同樣的手段對3名女信徒實施猥褻、侮辱。

據《環球網》報導，1994年，49歲的溫金路（化名金光道）在河南創立「日月氣功」，將自己包裝成「大師」，宣稱2000年人類將有大災難是世界末日，只有加入「日月氣功」才可以免除災難。

在漯河市舞陽縣孟寨鎮有一個掛著「珍奇觀光農業發展有限公司」牌子的園子，建得相當氣派，被當地人稱為「生態園」，這是「日月氣功」邪教組織的主要活動基地之一。

溫金路利用教主身分，以收徒、傳功、占卜、消災、祛病以及出售書籍等名義騙取信徒巨額錢財，編造「陰陽雙修增加功力」等邪說蠱惑信徒，致多名女信徒墮胎。

2017年4月8日凌晨，警方逮捕溫金路在內的該邪教組織26名核心成員。漯河市中院審理查明，被告人溫金路先後發展組織成員250人以上，通過信徒捐助斂財819萬餘元人民幣（約新台幣3438萬元），用於建設組織基地、購置車輛以及本人揮霍。

近日，河南省漯河市中級人民法院對溫金路等7人組織、利用邪教組織破壞法律實施案作出判決。溫金路犯組織、利用邪教組織破壞法律實施罪、強姦罪、強制猥褻婦女罪，數罪並罰，入監19年，並處罰金10萬元人民幣。

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