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北京再度零新增！大陸連續2天「本土+0」　剩390例現有確診

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▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸連續2天本土病例加零。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼6日本土零新增後，大陸國家衛健委今（8）早通報，7日0—24時再度零新增本土案例，另外有7例境外輸入病例，分別是內蒙古4例、山西1例、廣東1例、雲南1例，無新增死亡病例，無新增疑似病例。

通報顯示，7日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例7例，均為境外輸入病例，當日新增治癒出院病例20例，解除醫學觀察的密切接觸者231人，重症病例較前一日減少1例。境外輸入現有確診病例72例（無重症病例），現有疑似病例2例。累計確診病例1949例，累計治癒出院病例1877例，無死亡病例。

北京方面則自6月11日爆發第二波疫情後，實現連續2天「加零」。通報稱，7日0時至24時，無新增報告本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者，治癒出院病例13例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。

▼近日正值大陸高考，官方嚴抓防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸高考、疫情、北京。（圖／記者任以芳攝）

截至7月7日24時，大陸現有確診病例390例，其中重症病例6例，累計治癒出院病例78548例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83572例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者765012人，尚在醫學觀察的密切接觸者4214人。

無症狀患者方面，7日新增6例，境外輸入佔5例；當日無轉為確診病例；解除醫學觀察3例，其中境外輸入3例；尚在醫學觀察無症狀感染者117例，境外輸入佔79例。

累計收到港澳台通報確診病例1794例，其中香港特別行政區1299例（出院1161例，死亡7例），澳門特別行政區46例（出院45例），台灣449例（出院438例，死亡7例）。

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