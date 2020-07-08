深夜大雨他狂敲門！「給我一碗熱湯麵」村民嚇壞報警…真相看傻了

▲男子在大雨滂沱夜晚到龍王塘村做直播，狂敲村民家門，當地村民嚇壞趕緊報案。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近幾年直播行業興起，為了吸引更多觀眾，有些直播主常常會做出一些比較瘋狂的行為。大陸遼寧省大連市1名從事戶外探險的直播主，在大雨滂沱的夜晚到龍王塘轄區的一個村子，敲門並呼喊「屋裡有沒有人啊？給我來一碗熱湯麵！」他用手電筒猛往屋內照射，身上還攜帶著匕首，村民嚇得趕緊向警方報案「有人私闖民宅」。

據《搜狐》報導，5月初晚上龍王塘派出所接到民眾報案，指稱1名陌生男子帶著一把匕首敲著他家的門，同時還用手電筒往屋內探照，並對著屋內大喊「裡面有沒有人啊？給我來一碗熱湯麵？」警方到場後發現，男子已被村民抓住，身上的匕首也被村民拿走。男子到警局後表示，自己從事戶外探險直播，為了吸引更多粉絲及觀眾，才會做出此事。

這名直播主表示，他當天開車經過龍王塘轄區一個村莊，聽到路過牧羊人說該村的村民已經搬遷，這一區塊沒有人居住，因此他才決定前往這個村莊探險；他一手拿手電筒，一手拿手機腳架，身上帶著匕首，他來到第1家住戶門前用手搖晃門上手把，用手電筒照往屋內查看，但都沒有人應答，隨後轉往第2家看到院子的門上鎖了，只好放棄來到第3家，發現他們院子門沒上鎖，他便直接到家門口敲門，結果被敲門聲吵醒的鄰居出來查看，沒想到男子竟掏出匕首，村民趕緊報警處理。

目前這名直播主攜帶匕首為法定管制器具，依《行政處罰法》罰款200元人民幣（約台幣834元），而他的行為已構成私闖民宅遭行政拘留5日、罰款200元（約台幣834元）；2項行政處罰合併執行，最後處以行政拘留5日、罰款400元人民幣（約台幣1667元）。

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