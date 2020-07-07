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2年內中、小學教室全裝冷氣！「增設15萬台」用電量曝光　台電說話了

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▲▼ 109國中會考補考。（圖／教育部提供）

▲台電表示，全國中、小學預計增加15萬台冷氣，用電量增加約30萬瓩。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院長蘇貞昌7日裁示，全國中、小學教室2年內要全數裝設冷氣，預計在111年夏天前將全數完成、總經費323億元。台灣電力公司表示，初步統計全國中、小學預計增加15萬台冷氣，用電量增加約30萬瓩，將全力確保穩定供電與校園用電安全。

蘇貞昌7日上午在臉書宣布，兌現蔡英文總統的承諾，2年內全力推動中、小學裝設冷氣。教育部規劃，電力設備、系統改善與冷氣裝設費用合計約323億元，111年中、小學教室冷氣裝設率將從37％提升到百分百，公立高中職也將從80％提升到百分百，估算未來每年冷氣使用費約花10.2億元。

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▲▼ 2年後班班有冷氣！ 。（圖／教育部提供）

▲教育部表示，電力設備、系統改善與冷氣裝設費用合計約323億元。（圖／教育部提供）

台電7日表示，他們將成立「校園電力系統改善專案推動小組」，全力配合行政院推動全國中、小學教室安裝冷氣。根據統計，中小學尚未裝冷氣約7.5萬間，若以每間教室裝設2台冷氣計算，共需增設15萬台冷氣，另有2.5萬間教室需汰換老舊冷氣，共需汰換約5萬台，合計共20萬台。

台電說明，由於老舊冷氣汰換不會增加用電，經汰換新型冷氣還可節省用電，而15萬台新增冷氣以一台用電約2千瓦計算，用電量約增加30萬瓩，既有的電力系統就可穩定供應。

台電指出，冷氣用電涉及校外、校內線路，校外部分，台電將強化校園周遭變壓器及線路，增加供電容量、避免線路超載，校內部分，台電也將檢視調整配電場所及教室線路，未來也將協助學校設置屋頂型太陽光電發電設備、輔導推動智慧節能等，讓全國中、小學學生2022年夏天均有冷氣可吹。

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