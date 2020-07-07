　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎　外交部最新說明

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者黃巈禾／台北報導

我駐日內瓦辦事處1名人員於上週因胸腔不適就醫，經遵照醫生建議進行預防性採檢後，確診新冠肺炎，於6日獲通知確診。外交部表示，該名同仁目前無明顯症狀，其餘人員及眷屬目前均未有身體不適情形。

有關駐日內瓦辦事處1名人員確診「新冠肺炎」事，外交部3點說明，一、 我駐日內瓦辦事處1名人員於上週因胸腔不適就醫，並遵照醫生建議預防性採檢新冠肺炎病毒，於6日獲通知確診，該名同仁目前無明顯症狀，其餘人員及眷屬目前均未有身體不適情形。

外交部指出，二、 由於駐日內瓦辦事處人員編制不大，為確保同仁員眷健康及對外業務正常運作，駐處已經依據「遠距上班」的原則採取5項措施，(一) 駐處人員自7日起遠距辦公14天至20日；(二) 遠距辦公期間，駐處辦公室進行全面消毒並暫時關閉；(三) 遠距辦公期間駐處人員暫停外出會晤；(四) 當地僑胞若有急事，仍可透過駐處的緊急聯絡電話聯繫；(五) 駐處領務櫃臺暫停收件，並建議急件需求者可先赴我國位於瑞士首都伯恩的駐瑞士代表處辦理。

外交部再指，三、 駐日內瓦辦事處將視需要安排其餘人員及眷屬於近日內採檢，持續掌握員眷健康狀況。外交部已將本案通報中央流行疫情指揮中心。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
微星總經理墜亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原當時情
3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！《炮仔聲》女星挺老公說話了
監視器畫面曝光！微星總經理走上7樓墜亡…辦公室驚見藥物
快訊／瑞芳深澳外海「男浮潛卡石縫慘亡」！　家屬見遺體崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部拍片反擊吳怡農：國軍從不作秀

大巨蛋挖投手丘遭疑偷施工　遠雄火爆嗆議員：我小老百姓鬥不過你

被指阻擋司改　李逸洋反擊蔡宗珍：未經深思熟慮製造問題

盧溝橋事變83周年　國民黨譴責民進黨政府選擇忽視「令人心痛」

快訊／大巨蛋總工程完工68%　北市最快下週發建照給遠雄

馬英九批國安五法「不遑多讓」　蔡英文：不懂他為什麼這麼說

使用三倍券也要「趨吉避凶」？　朱學恒：「這樣」最好用

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎　外交部最新說明

蔡英文被指喝斥大法官　李來希：獨裁！未來釋憲案必是騙局

高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　有1人捲319槍擊案、1人開車撞死人

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

國防部拍片反擊吳怡農：國軍從不作秀

大巨蛋挖投手丘遭疑偷施工　遠雄火爆嗆議員：我小老百姓鬥不過你

被指阻擋司改　李逸洋反擊蔡宗珍：未經深思熟慮製造問題

盧溝橋事變83周年　國民黨譴責民進黨政府選擇忽視「令人心痛」

快訊／大巨蛋總工程完工68%　北市最快下週發建照給遠雄

馬英九批國安五法「不遑多讓」　蔡英文：不懂他為什麼這麼說

使用三倍券也要「趨吉避凶」？　朱學恒：「這樣」最好用

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎　外交部最新說明

蔡英文被指喝斥大法官　李來希：獨裁！未來釋憲案必是騙局

高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　有1人捲319槍擊案、1人開車撞死人

前執行長被列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

肚子爆痛！14歲妹那邊「魔鬼式閉鎖」…1200c.c.血全塞住　醫驚曝原因

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

國防部拍片反擊吳怡農：國軍從不作秀

渣打銀行加碼力挺「振興券」　新卡友最高享1500元刷卡回饋金

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

中職／統一獅被中信兄弟吃定　餅總：得分效益不好

倫敦「最薄房子」開7千萬要售！　裡頭最窄竟只有2.4公尺

9月1日上路！　65歲以上銀髮族買投資型保單要錄音、錄影

南檢與執行署台南分署法拍會　4台挖土機等合計289萬餘元

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

北捷1280月票搭破萬…柯文哲要查

傳海軍少校寫檢討報告後亡　軍方還原真相駁斥

蘇貞昌宣布：全國中小學「通通裝冷氣」

吳怡農談海陸釀2死：軍隊大多「表演需求」

韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

陸戰隊翻艇3疑點　趙少康：那4個人應想辦法去救啊！

陳其邁宣布當選第一任務　恢復大港開唱

江韓結盟抗朱內幕曝光　藍版三國演義正式開打

三倍券難刺激！柯文哲：像強心劑稀釋百倍無感

高雄議長補選綠營這個人參選　跟319槍擊密切關係！

快訊／柯文哲下令清查1280月票旅客軌跡：有人搭到1萬元利用捷運做快遞？

罷免陳致中連署破萬　這5個字要寫對

遭酸帶職參選　李眉蓁嗆：民進黨落選還有大官做

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面