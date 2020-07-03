前男友公廁上演四腳獸！劈腿又「1月爽啪2男」…台南男拍片截壞壞圖傳給新歡

▲男子偷拍前男友在公廁激戰片，傳給男友新歡看，下場被判刑3月，得易科罰金。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子阿宏（化名）不滿男友劈腿，竟偷錄對方與另外2名男子分別在日租套房、公廁激戰的畫面，還以他人名義將影片截圖傳給男友、男友新歡觀看。男友報警處理後，阿宏被依法判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

檢方調查，27歲的阿宏因不滿阿勁（化名）劈腿另名甲男，2019年8月28日他先在日租套房內裝設針孔錄影設備，並連接手機，偷偷錄下男友與另名乙男啪啪啪的畫面；2019年9月23日起至30日某日，他又偷用手機錄下男友與另名丙男在公廁內激戰的畫面，拍完後還假冒他人名義將性愛片截圖傳給阿勁、甲男。阿勁報警處理，整起事件因此曝光！

阿宏事後坦承犯行。台南地方法院審理後，認為就算2人有感情糾葛，也應該要理性處理，但阿宏勁用手機偷錄他人的親密行為，非常不應該，但念在他坦承犯行，分別依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、竊錄他人非公開活動罪，判阿宏有期徒刑各2個月有期徒刑，均得易科罰金，應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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